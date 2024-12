Brunori Sas in gara a Sanremo 2025: è la sua prima volta in gara al Festival, dove però è stato ospite nel 2019 in duetto con gli Zen Circus

Brunori Sa a Sanremo 2025 porta il cantautorato italiano al 75esimo Festival della canzone italiana. All’anagrafe Dario Brunori, classe 1977, l’artista nasce a Cosenza e ha nel suo curriculum una laurea in Economia e Commercio a Siena. Il nome d’arte è un omaggio all’attività di famiglia, titolare di un’impresa edile.

Brunori Sas a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

Brunori Sas non è mai stato particolarmente prodigo di ospitate tv, fatte salve le ultime settimane in cui è stato impegnato nel tour promozionale dei suoi ultimi singoli, La ghigliottina, uscito a settembre, e Il morso di Tyson, pubblicato lo scorso 14 novembre. A questo punto si attende l’uscita del nuovo album a febbraio 2025, in occasione del Festival, mentre le date del prossimo tour sono già state annunciate.

Brunori Sas, però, ha al suo attivo un programma tv: parliamo di Brunori Sa, 4 puntate in onda su Rai 3 nel 2018 in cui raccontava la sua generazione, alla sua maniera.

Brunori Sa: i precedenti a Sanremo

Brunori Sas non ha mai partecipato in gara al Festival, ma è stato ospite una volta nella serata dei duetti: correva il Sanremo 2019 – con la direzione artistica e la conduzione di Claudio Baglioni – e Brunori Sas fu invitato dagli Zen Circus per cantare con loro il brano portato in gara dal gruppo, L’amore è una dittatura. Lo ricordiamo anche ospite del DopoFestival di Sanremo 2019, durante il quale cantò Com’è profondo il mare, di Lucio Dalla.

Di certo Brunori Sas, però, non è nuovo al palcoscenico dell’Ariston di Sanremo, frequentato molto di più per il Premio Tenco: qui ha vinto nel 2010 il Premio Siae/Club Tenco come autore emergente, mentre nel 2017 ha portato a casa la Targa Tenco per la migliore canzone singola con La verità e nel 2020 ha vinto la Targa Tenco con Cip! per il migliore album inassoluto,