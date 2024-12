Irama in gara a Sanremo 2025: ha partecipato al Festival nel 2016, nel 2019, nel 2021, nel 2022 e nell’edizione di quest’anno.

Irama a Sanremo 2025: il cantautore 29enne prenderà parte alla settantacinquesima edizione della kermesse sanremese, condotta da Carlo Conti, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 su Rai 1.

Il suo nome è stato annunciato dal conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo durante l’edizione delle ore 13:30 del Tg1 del 1° dicembre 2024.

Irama, sui social, ha dato appuntamento ai suoi fan a Sanremo con un semplice messaggio: “Ci vediamo a febbraio”.

Irama a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

A livello televisivo, Irama è conosciuto soprattutto per la sua partecipazione alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che vinse.

Prima di Amici, prese parte al Summer Festival, trasmesso su Canale 5.

Nel 2020, durante la pandemia di COVID-19, partecipò come concorrente ad uno spin-off di Amici dal titolo Amici Speciali.

Nel 2022, infine, prese parte come concorrente, insieme a Rkomi, alla terza edizione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, reality disponibile su Prime Video.

Irama: i precedenti a Sanremo

Irama parteciperà al Festival di Sanremo in gara per la sesta volta complessiva e per la quinta volta nei Big.

La sua prima partecipazione alla kermesse sanremese risale al 2016, nella categoria Nuove Proposte, con il brano Cosa resterà. La canzone fu eliminata e non arrivò in finale.

La seconda partecipazione, la prima nella categoria Big, risale invece nel 2019, con la canzone La ragazza dal cuore di latta, che si classificò al settimo posto.

Irama tornò a Sanremo 2021 con la canzone La genesi del tuo colore, che si classificò al quinto posto. Il cantautore, in quell’occasione, non si esibì perché un suo collaboratore risultò positivo al COVID-19. Durante le serate, fu trasmessa un’esibizione tratta dalle prove generali.

Il cantautore tornò al Festival nel 2022 con la canzone Ovunque sarai che conquistò il quarto posto nella classifica finale.

L’ultima partecipazione in ordine di tempo risale al Festival di Sanremo del 2024 durante il quale Irama ha presentato la canzone Tu no, classificatasi al quinto posto.