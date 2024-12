Noemi in gara a Sanremo 2025: ha partecipato al Festival nel 2010, nel 2012, nel 2014, nel 2016, nel 2018, nel 2021 e nel 2022.

Noemi a Sanremo 2025: la cantautrice romana prenderà parte alla settantacinquesima edizione della kermesse sanremese, condotta da Carlo Conti, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 su Rai 1.

Il suo nome è stato annunciato durante l’edizione pomeridiana del Tg1 del 1° dicembre 2024.

Noemi, sui social, ha così commentato la sua nuova partecipazione a Sanremo: “Un’emozione immensa; non vedo l’ora di farvela sentire”.

Noemi a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

Recentemente, è possibile vedere Noemi negli inediti panni di attrice nella serie Netflix, Adorazione. In questa stagione televisiva, ha anche co-condotto una puntata di Gialappashow e ha condotto il Concerto del Primo Maggio di Roma insieme a Ermal Meta e BigMama.

A livello televisivo, Noemi è nota per aver preso parte alla seconda edizione di X Factor, andata in onda nel 2009.

Dal 2013 al 2015, la cantautrice è stata una dei coach del talent show di Rai 2, The Voice of Italy.

Nel 2019, ha fatto parte della giuria di Sanremo Young.

Noemi: i precedenti a Sanremo

Noemi parteciperà al Festival di Sanremo per l’ottava volta nella sua carriera.

Il suo esordio sul palco dell’Ariston risale al 2010, con la canzone Per tutta la vita, con il quale si classificò al quarto posto nella classifica finale.

Noemi tornò a Sanremo due anni dopo, nel 2012, con il brano Sono solo parole, grazie al quale si classificò al terzo posto finale.

Al Festival di Sanremo 2014, edizione nella quale ogni Big in gara poteva presentare due brani, Noemi si esibì con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole. Quest’ultimo brano si classificò al quinto posto nella classifica finale.

Nel 2016, tornò al Festival con la canzone La borsa di una donna, con la quale si piazzò all’ottavo posto.

Nell’edizione 2018 di Sanremo, invece, Noemi presentò la canzone Non smettere mai di cercarmi che non andò oltre il quattordicesimo posto.

Nel 2021, invece, Noemi partecipò a Sanremo in gara con la canzone Glicine: anche in questo caso, fu quattordicesimo posto.

L’ultima esibizione risale al 2022 con la canzone Ti amo non lo so dire che si piazzò in quindicesima posizione.