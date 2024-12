L’ex giudice di X Factor ritorna in gara a tre anni dall’ultima partecipazione.

Rkomi a Sanremo 2025 era un nome abbastanza atteso prima che Carlo Conti lo annunciasse al Tg1 delle 13.30 di domenica 1 dicembre.

Rkomi a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

La più nota partecipazione di Mirko Manuele Martorana in arte Rkomi è sicuramente la sua esperienza da giudice all’interno del talent show X Factor su Sky Uno. Al suo fianco c’erano Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico, con quest’ultimo reduce anche lui da Sanremo 2022. Il rapper ha vinto alla sua prima e unica partecipazione al programma, portando in trionfo i Santi Francesi. Il duo, costituito da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese, partecipa nel 2024 al Festival di Sanremo con il brano L’amore in bocca. Nel corso del talent show l’artista del quartiere Calvairate si era reso protagonista di diversi scontri con il collega Fedez.

L’altra notevole esperienza televisiva di Rkomi è invece, sempre nel 2022, all’interno di Celebrity Hunted 3 in streaming su Prime Video. In quell’occasione il rapper è stato in coppia a Irama, con il quale ha all’attivo diverse collaborazioni tra cui il singolo 5 gocce.

Rkomi: i precedenti a Sanremo

Rkomi ha partecipato al Festival di Sanremo solo nell’edizione 2022 con il brano a metà tra pop e rock Insuperabile, piazzandosi alla posizione numero 17. Nella serata dei duetti ha invece portato sul palco i Calibro 35, cimentandosi in un medley di Vasco Rossi. I brani del repertorio del rocker di Zocca erano stati Fegato spappolato, Deviazioni, Cosa succede in città.

Il Blasco dichiarò di aver apprezzato l’esibizione, congratulandosi così su Instagram: “Forza Rkomi! Firmato: SkoVa. Komplimenti anche ai Calibro_35”. Il Kom si è firmato con le lettere del nome invertite, come Mirko. Al termine della performance, Rkomi fece alcune flessioni sul palco con Amadeus, in ottica Fantasanremo.