X Factor 2022, ecco chi sono i finalisti

Ecco chi sono i finalisti di X Factor 2022. La semifinale del talent show di Sky Uno (e in streaming su Now) è andata in onda giovedì 1 dicembre, con 5 concorrenti pronti a sfidarsi per ottenere un posto alla finalissima del programma. I Tropea, Linda, gli Omini, i Santi Francesi e Beatrice Quinta si sono esibiti in due manche diverse.

Beatrice Quinta ha duettato con Morgan, ritornato sul palco di X Factor dopo la sua partecipazione al secondo Live Show e dopo i suoi oltre 50 concerti nel 2022 in solo e con orchestra nei più importanti festival culturali italiani. Linda è stata affiancata da Federico Zampaglione, musicista, polistrumentista, autore, scrittore e regista, tra i più significativi e poliedrici artisti italiani. Per gli Omini sono saliti sul palco i Baustelle, per la prima volta insieme dopo una pausa lunga 4 anni, i Santi Francesi sono stati insieme a un altro duo, i Coma Cose, rivelazione del cantautorato contemporaneo – intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti – che ha appena pubblicato il loro ultimo album dal titolo “Un meraviglioso modo di salvarsi” e infine i Tropea hanno calcato il palco con Donatella Rettore, autentica icona della canzone italiana, con una carriera lunga oltre quarant’anni e costellata di canzoni di culto.

Al termine delle due manche, ad essere stati meno votati sono risultati essere gli Omini e i Tropea (per l’ennesima volta). I giudici, però, ad accezione di Fedez che ha scelto la band del suo roster, hanno deciso di eliminare gli Omini.

Ogni giudice ha così un concorrente in gara per la finale di giovedì 8 dicembre: i Tropea per Ambra, Linda per Fedez, Beatrice Quinta per Dargen D’Amico e, infine, i Santi Francesi per la squadra di Rkomi.

Ecco a seguire le biografie dei quattro finalisti di X Factor 2022.

Beatrice Quinta: è una cantante di 23 anni originaria di Palermo, che vive a Milano. Dopo aver vinto concorsi nella sua città, partecipa a Sanremo Giovani nel 2015. In questi anni, ha lavorato anche come autrice per altri artisti come Giuliano Palma.

Tropea: Sono una band pop di Milano nata nel 2017. Dicono di loro che sono uno dei live più coinvolgenti del panorama indipendente. Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000 al postpunk di inizi anni ’80 al beat degli anni ’60. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Nell’ultimo anno hanno pubblicato singoli dove esplorano contaminazioni tra generi diversi, muovendosi tra italiano ed inglese.

Santi Francesi: sono un duo formato da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico).

Nel 2019, pubblicano il loro primo album, dal titolo Tutti Manifesti. Nel 2021, con il singolo Giovani Favolosi, vincono il festival Musicultura. Il brano viene anche inserito nella soundtrack della terza stagione di Summertime. Nel luglio 2021, suonano al Giffoni Film Festival, dove condividono il palco con Franco126. Nel 2022, pubblicano i singoli Signorino e Buttami giù.

Linda: Nata nel 2003 ad Alba (Cuneo), a soli 7 anni si avvicina alla musica grazie all’ascolto dei Queen. Il suo percorso musicale prende il via intorno ai 14 anni quando si approccia allo studio del pianoforte: si iscrive così ad un indirizzo scolastico musicale e con la scuola si esibisce in diverse location del Nord Italia tra concerti di musica classica ed esibizioni corali, fino all’arrivo della pandemia. Per rispondere a un’esigenza personale e sfogare la propria frustrazione, nel 2019 inizia a misurarsi con la scrittura: con i suoi brani cerca di arrivare dritta al punto senza troppi giri di parole.