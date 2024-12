Sarah Toscano è una delle 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025 in onda, da martedì 11 a sabato 15 febbraio, in prima serata su Rai 1 con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti.

Sarah Toscano a Sanremo 2025: le partecipazioni in tv

La giovane cantante, classe 2006, è originaria di Vigevano, in provincia di Pavia. Nel 2022 partecipa ad Area Sanremo, dove viene selezionata tra i venti finalisti e dove vince la Targa Vittorio De Scalzi.

A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di ‘Amici’ e conquista la maglia d’oro per il serale. Durante il programma, pubblica alcuni brani inediti. Il singolo ‘Touché’ ha superato i 3 milioni di streaming solo su Spotify, mentre ‘Viole e Violini’ ne conta ad oggi oltre 1,7 milioni. Il 5 marzo esce ‘Mappamondo’. Un mese dopo, pubblica ‘Sexy Magica’ (11,4 milioni di streaming), scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9. Dal 17 maggio è disponibile per Warner Music Italy ‘Sarah’, l’omonimo EP dell’artista, che conquista anche la vittoria ad ‘Amici 23’.

Dopo questo importante traguardo, attraversa l’Italia con il suo Instore Tour per presentare il progetto e incontrare i fan. Durante l’estate 2024 è protagonista di un Summer Tour che la vede esibirsi sui palchi delle più importanti città del nostro Paese, tra cui Milano per l’apertura della data italiana dei Black Eyed Peas lo scorso 16 luglio 2024, e Olbia (SS) durante il Red Valley Festival il 17 agosto. Il 26 luglio pubblica il singolo ‘Roulette’. Sempre in estate, è ospite dei più prestigiosi festival radio italiani e tra i volti di Up Next Italia di Apple Music, culminato con l’esibizione nell’anfiteatro in Piazza Liberty a Milano il 12 settembre. E’ uscito, il 4 ottobre, il nuovo brano ‘Tacchi (fra le dita)’, seguito da un’importante collaborazione internazionale insieme a Bea & her Business per la versione italiana di ‘Safety Net’, fuori dal 22 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Sarah Toscano: i precedenti a Sanremo

Per la giovane popstar, si tratta della prima partecipazione alla kermesse festivaliera giunta alla settantacinquesima edizione.