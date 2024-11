Era nell’aria, lo avevamo percepito qualche settimana fa quando, dalle nostre pagine, il nostro Fabio Morasca ha messo nero su bianco un retroscena riguardo un possibile aumento del numero di artisti-canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025 rispetto ai 24 previsti: così sarà. La conferma arriva direttamente dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti durante il suo intervento alla Milano Music Week stamani, 21 novembre.

Sanremo 2025, quante canzoni ci saranno?

Conti ha annunciato: “Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo – dice – Non ne potrò mettere 40 perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre“.

I benpensanti del Sanremo accorciato dovranno rimettersi l’anima in pace anche se, in effetti, qualcuno si era già preparato all’eventualità. I segnali erano arrivati dapprima con un’intervista al settimanale Chi. I toni erano già quelli di un’apertura alla possibilità di un numero superiore ai 24 artisti: “Da regolamento sono 24, ma sono talmente tanti i brani che non so se allargare il numero. Fino al 26 novembre si possono presentare proposte. Finora ho sentito 200 canzoni.”. Poi è arrivata un’ulteriore sibillina frase nella stessa direzione durante Conversazione, il format Rai Play di Giovanni Benincasa, in cui Conti (ospite) affermò: “Quanti saranno i Big in gara quest’anno? Non si sa…”.ù

Quando saranno annunciati i nomi di Sanremo 2025?

A questo punto resta da capire il numero effettivo dei cantanti e chi vorrà portare nel suo quarto Sanremo, per saperlo non dovremo aspettare ancora tanto. Una data fissata c’è ed è quella di domenica 1° dicembre quando all’ora di pranzo, dunque nel Tg1 delle 13:30, Carlo Conti annuncerà i nomi degli artisti in gara.

Carlo Conti: “Ho detto sì a Sanremo perché è il mio lavoro”

Al di là dell’annuncio del numero delle canzoni (e degli artisti) in gara e della data in cui scopriremo chi sarà nell’atteso listone, Conti ha raccontato un ‘dietro le quinte’ della decisione di tornare alla guida del Festival che – ricordiamo – ha già condotto e diretto per tre anni, dal 2015 al 2017:

“Chi te l’ha fatto fare? È una domanda che mi fanno tutti. La prima a farmela è stata mia moglie, poi quando hanno annunciato il mio ritorno al tg hanno mostrato una mia immagine di 10 anni fa, lei ha detto ‘come eri magro’. Torno con la stessa freschezza ed energia sul palco. Ho detto sì in primis perché è il mio lavoro, poi perché ho sentito, al di là della Rai, l’affetto dei discografici, delle major e degli indipendenti, tutti erano d’accordo sul mio nome. Ho detto ‘Vediamo se l’orecchio funziona, se è attento e moderno’ e ho detto di sì“.