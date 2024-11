Carlo Conti come Amadeus? Anche il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 sarebbe fortemente tentato dall’aumentare il numero dei Big in gara…

Sanremo 2025: e se Carlo Conti aumentasse il numero di Big in gara? (Retroscena TvBlog)

Il Festival di Sanremo 2025 sta prendendo forma. Da questa sera, martedì 12 novembre 2024, avrà inizio la nuova edizione di Sanremo Giovani, una sorta di talent show a puntate attraverso il quale verranno selezionati gli artisti che prenderanno parte alla gara nella categoria Nuove Proposte, che è stata reintrodotta dal nuovo direttore artistico Carlo Conti, e il prossimo 2 dicembre, ovviamente, il conduttore fiorentino annuncerà i 24 Big in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio.

Ma il numero di Big in gara sarà davvero solo 24?

Com’è già accaduto con Amadeus negli anni scorsi, il numero dei Big in gara è stato aumentato praticamente nelle ultime tre edizioni, con una modifica ad hoc sul regolamento.

Non sarebbe una novità, quindi, se Carlo Conti, nonostante la reintroduzione della gara delle Nuove Proposte, aumentasse anche lui il numero dei Big.

Conti l’ha già accennato al settimanale Chi, nell’intervista in uscita domani:

Da regolamento sono 24, ma sono talmente tanti i brani che non so se allargare il numero. Fino al 26 novembre si possono presentare proposte. Finora ho sentito 200 canzoni.

E anche nella recente partecipazione al programma Conversazione, format di Giovanni Benincasa disponibile su RaiPlay, Conti ha accennato velocemente qualcosa di simile:

Quanti saranno i Big in gara quest’anno? Non si sa…

E anche stando a quanto risulta a TvBlog, quella di Carlo Conti non sarebbe soltanto una suggestione o una battuta ma un’ipotesi concreta.

Come dichiarato sempre a Chi, inoltre, Conti, dopo aver presentato ufficialmente la lista di Big, penserà al “contorno” del prossimo Festival:

Il 2 dicembre, al Tg1 delle 20, presenterò la lista. Da lì in poi penserò agli ospiti, ai conduttori…

Per quanto riguarda gli ospiti, la volontà sarebbe quella di avere ospiti musicali internazionali, considerando il livello alto dei Big italiani in gara, in linea con le ultime edizioni realizzate da Amadeus.

È più probabile che, sull’Ariston, vedremo ospiti musicali europei piuttosto che statunitensi.