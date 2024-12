Olly in gara a Sanremo 2025: ha partecipato al Festival per la prima volta nel 2023 con Polvere, provenendo da Sanremo Giovani 2022

Olly a Sanremo 2025: questo è l’annuncio che ha fatto oggi Carlo Conti all’interno del Tg1 delle 13:30. Il cantante torna in gara a distanza di due anni dalla sua prima volta sul palco dell’Ariston. Della sua partecipazione al Festival del 2023 si ricorda il duetto con Lorella Cuccarini nella serata delle cover su La notte vola.

Olly a Sanremo 2025: le partecipazioni in tv

Le partecipazioni televisive di Olly si riducono ai principali eventi musicali in onda durante l’estate. Negli scorsi mesi ha preso parte al Tim Summer Hits e al Radio Zeta Future Hits Live. A questi eventi si è esibito con gli ultimi suoi singoli pubblicati: Devastante e Ho voglia di te, nel quale duetta con Emma.

Al Radio Zeta Future Hits Live si è esibito dal vivo per la prima volta insieme ad Angelina Mango con Per due come noi, brano certificato nelle successive settimane disco di platino. Questo duetto segna anche l’inizio della sua esperienza sotto Marta Donà, manager che segue fra gli altri, oltre che la vincitrice dello scorso Festival di Sanremo, Marco Mengoni, Francesca Michielin e Alessandro Cattelan.

Olly: i precedenti a Sanremo

La precedente partecipazione di Olly, nome d’arte di Federico Oliveri, risale al 2023. All’epoca arrivò sul palco dell’Ariston dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2022. In quell’edizione, vinta da Gianmaria, ottenne con la canzone L’anima balla il pass per esibirsi fra i Big in gara al settantatreesimo Festival di Sanremo.

Lì partecipò con la canzone Polvere, che, nonostante il ventiquattresimo posto totalizzato, raggiunse la certificazione di disco di platino. In concomitanza con l’uscita del suo nuovo album Olly sembrava avere allontanato la possibilità di una sua partecipazione al prossimo Festival. “Non penso di andare in gara. Al massimo passerò per salutare qualche amico” aveva detto a Il Messaggero.

Eppure mercoledì 18 dicembre annuncerà nel corso di Sarà Sanremo il titolo della canzone con cui sarà in gara a Sanremo 2025.