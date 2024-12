Massimo Ranieri a Sanremo 2025 è il nome che non ti aspetti: tra i 30 Big annunciati da Carlo Conti, Ranieri è tra i veterani del Festival, visto che con la 75esima edizione arriva alla sua ottava partecipazione in gara.

Massimo Ranieri a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

Massimo Ranieri è tra i volti noti e amati di Rai 1: proprio recentemente l’Ammiraglia Rai ha mandato in replica Tutti i sogni ancora in volo (2023), uno degli show realizzati per l’ammiraglia Rai. Tra i suoi ultimi spettacoli tv ricordiamo Tutte donne tranne me (2007), le due edizioni di Sogno e son desto (2014 e 2016) e Qui e adesso (2020), Ranieri è stato anche tra i giudici di Sarà Sanremo, il ‘Sanremo Giovani 2016’ che scelse le Nuove Proposte per Sanremo 2017, anche il quel caso con Carlo Conti conduttore e Direttore Artistico.

Massimo Ranieri: i precedenti a Sanremo

Come detto, con Sanremo 2025 Massimo Ranieri raggiungere le otto partecipazioni in gara: la prima data 1968, quando arrivò 7° col brano Da bambino, mentre l’anno successivo arrivò 10° con Quando l’amore diventa poesia. Dopo una lunga pausa durata per tutti gli anni ’70 e quasi gli interi anni ’80, arriva a ‘fine decennio’ vincendo con uno dei brani più iconici non solo della sua carriera, ma della storia stessa del Festival: parliamo di Perdere l’amore, con cui vinse Sanremo 1988. Tre le partecipazioni in gara negli anni ’90: a Sanremo 1992 arrivò 5° con Ti penso – altra hit del suo repertorio -, mentre nel 1995 fu solo 15esimo con La vestaglia, e nel 1997 fu 9°con Ti parlerò d’amore. E’ tornato in gara nel 2022 con Lettera di là dal mare, con cui ha vinto il Premio della Critica Mia Martini.

Ma Ranieri è stato anche un grande protagonista del Festival come ospite: resta indimenticabile l’ospitata a Sanremo 2023 con Al Bano e Gianni Morandi in una versione ‘pop’ dei 3 tenori rimasta negli annali. A Sanremo 2020, invece, fu ospite per duettare con Tiziano Ferro in Perdere l’amore e presentare l’allora inedito Mia ragione.