I premi della critica, stampa ed Orchestra di Sanremo 2022

Oltre ai vincitori, sono stati assegnati i premi collaterali del Festival di Sanremo 2022. Grande attesa per due Premi della Critica assegnati dalla Sala Stampa, per il riconoscimento per il miglior testo e per la migliore composizione musicale. Titoli assegnati da veri addetti ai lavori.

Per il quarto anno consecutivo le giurie della sala stampa e demoscopica sono state gestite da Noto Sondaggi.

Sanremo 2022, Premio della Critica Mia Martini

Con Lettera di là dal mare Massimo Ranieri vince il Premio della Critica “Mia Martini” di Sanremo 2022 assegnato dalla sala stampa Roof dell’Ariston. A lui, 27 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa. Al secondo posto Giovanni Truppi con 15 voti, al terza Elisa con 7. Sono stati espressi 72 voti, 65 dei quali validi.

Sanremo 2022, Premio Sala Stampa Lucio Dalla

Il premio “Sala Stampa Lucio Dalla” (assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori) va ad Apri tutte le porte di Gianni Morandi.

Sanremo 2022, Premio Sergio Bardotti

Il premio “Sergio Bardotti” assegnato dalla commissione musicale per il miglior testo va a Sei tu di Fabrizio Moro. L’artista ha ritirato il premio sul palco.

Sanremo 2022, Premio Giancarlo Bigazzi

Il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale assegnato dai musicisti e coristi dell’orchestra va a “O forse sei tu” di Elisa. Il premio è stato consegnato dal Maestro d’orchestra Leonardo De Amicis. La cantante ha ritirato il premio sul palco dell’Ariston commentando: “E’ un onore”.