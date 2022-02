La terna dei finalisti di Sanremo 2022, da cui uscirà il vincitore, è composta da Mahmood e Blanco, Elisa e Gianni Morandi. Sono loro a contendersi, al televoto, la vittoria di questo 72esimo Festival della Canzone Italiana, stando alla classifica generale comunicata in diretta da Amadeus durante la serata finale, a conclusione di tutte e venticinque le esibizioni.

Sanremo 2022, Mahmood e Blanco

Come ampiamente previsto, sul podio c’è la coppia formata dal cantante vincitore nel 2019 e dall’emergente bresciano, che a Sanremo hanno portato “Brividi”, un brano esploso da subito sulle piattaforme streaming e che la stampa ha indicato già all’ascolto in anteprima come uno dei papabili alla vittoria. Per Blanco e Mahmood è quindi una conferma del buon lavoro svolto fino ad oggi, con un’esibizione intima ma forte ed una presenza al Festival che non ha puntato sull’eccesso ma sulla voglia di valorizzare il proprio impegno e la propria amicizia.

Sanremo 2022, Elisa

Anche Elisa Toffoli, con la sua “O forse sei tu”, è stata fin dalla prima serata in cima alle classifiche provvisorie. Alla seconda partecipazione al Festival, la cantante friulana ha fatto dell’esibizione minimal, con tanto di look in total white e piedi scalzi, una sua firma. Unica eccezione durante la serata Cover, quando ha scaldato l’Ariston al ritmo di “What a feeling”, accompagnata da Elena D’Amario. In ogni caso, una protagonista assoluta di questo Festival, anche lei all’insegna della poca eccessività ma della forte emozione.

Sanremo 2022, Gianni Morandi

Dalla quinta posizione della prima classifica, alla terza della seconda fino alla seconda posizione nella classifica generale del venerdì: anche Gianni Morandi è stato da subito protagonista di questo Festival, complice una canzone, “Apri tutte le porte”, scritta da quel Jovanotti che venerdì sera è salito con lui sull’Ariston, dando una scarica di energia capace di fargli vincere la serata Cover e di metterlo definitivamente tra i seriamente candidati alla vittoria.

Sanremo 2022, finale: chi vota?

La serata finale del Festival vede partecipare alle operazioni di voto tutte le Giurie previste dal regolamento generale della kermesse. Nella prima parte della serata, quella delle esibizioni, è stato chiamato al voto esclusivamente il televoto, che ha decretato i tre finalisti. Questi si sottopongono quindi ad una nuova votazione, da parte della giuria Demoscopica 1000 (33%), Sala Stampa (33%) e televoto (34%), da cui esce il vincitore di Sanremo 2022.