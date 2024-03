Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo, tutte le informazioni sulla quinta edizione: anticipazioni puntate, giochi, come vederlo.

Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo 2024: anticipazioni puntate, quando va in onda, conduttore

Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo è un game show condotto da Gabriele Corsi, in onda nell’access prime time di NOVE.

A partire da marzo 2024 andrà in onda la quinta edizione del game show musicale.

In ogni puntata del programma tre concorrenti, cantanti amatoriali e appassionati di musica, si sfideranno, cantando le canzoni più conosciute nella storia del pop, brani del passato e hit del momento. I concorrenti canteranno come se fossero al karaoke e, quando la musica si interromperà e le parole scompariranno dallo schermo, dovranno dimostrare di conoscere a memoria i testi delle canzoni più famose.

I due concorrenti che otterranno il punteggio più alto nella prima manche proseguiranno il gioco nella manche del duello. Il vincitore della seconda manche, invece, andrà alla scalata finale. Il premio in palio consiste in 5mila euro in gettoni d’oro. Il vincitore di puntata, inoltre, tornerà in studio nella puntata successiva, insieme a due nuovi sfidanti.

Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo, programma basato sull’omonimo format statunitense, è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Quando inizia la quinta stagione di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo

La quinta edizione del game show andrà in onda a partire da lunedì 11 marzo 2024, dalle ore 20:25, da lunedì a venerdì, su NOVE.

Come vedere Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo in streaming

Il programma è visibile anche in streaming, sul sito ufficiale del canale NOVE.

Le puntate saranno accessibili, sempre a partire dall’11 marzo, sulla piattaforma discovery+.

Come partecipare come concorrenti

Chi è interessato a partecipare al programma come concorrente, può inoltrare la propria candidatura sul sito ufficiale di Banijay Italia, andando nella sezione Casting e compilando il form presente nella sezione riguardante il programma.

I giochi di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo

Nella prima manche i tre concorrenti, ognuno con un jolly a disposizione, devono scegliere due brani tra 6 categorie a disposizione, 10 punti per 2 parole da indovinare, 20 punti per 3 parole da indovinare, 30 punti per 4 parole da indovinare, 40 punti per 5 parole da indovinare, 50 punti per 6 parole da indovinare e 60 punti per 7 parole da indovinare. Il jolly permette agli altri due avversari di provare a indovinare in caso di risposta errata da parte del concorrente.

Nella seconda manche, i due concorrenti rimasti devono cantare un brano su due canzoni a disposizione. Il concorrente deve proseguire il testo della canzone e si fermerà al primo errore. Ogni parola indovinata equivale a 100 punti.

Nella manche finale, il concorrente deve affrontare una scalata. I brani sono suddivisi per categoria e il concorrente deve sceglierne uno tra due a disposizione, per poi indovinarne il testo. La scalata parte da 500 euro per arrivare a 5mila euro. Il concorrente ha a disposizione tre aiuti.

Chi è la band del programma

L’orchestra presente nella trasmissione, la “Stai sul pezzo Band” è diretta da Umberto Iervolino, mentre i vocalist sono Antonella Lo Coco e Marco Stabile.