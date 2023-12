Don’t Forget The Lyrics – Serata speciale: su Nove la versione vip (per beneficenza) del game show di Gabriele Corsi

Domani, giovedì 14 dicembre 2023, in prima serata, su ‘Nove’, a partire dalle 21.25, andrà in onda, Don’t Forget The Lyrics – Serata Speciale, uno speciale per beneficenza condotto, come sempre, da Gabriele Corsi, che vedrà sfidarsi a colpi di karaoke tre personaggi del mondo dello spettacolo con i propri familiari: Paolo Conticini (conduttore di Cash or Trash – Chi offre di più?!) sarà in gara con il fratello Stefano, Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini e Mietta (caposquadra di ‘Io canto generation‘) con la nipote Kitri.

Paolo e Stefano Conticini, Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini e Mietta con sua nipote Kitri avranno 3 super campioni del game show in qualità di aiuti; Silvia, la super campionessa di questa stagione, Mirko, il meccanico di Prato campione della terza stagione e Adriano, campionissimo della seconda. I vip si affronteranno in una sfida finale adrenalinica con l’obiettivo di riconoscere testo e melodia delle canzoni del passato e le hit più attuali. Il montepremi finale, per la serata benefica, che promette grandi colpi di scena, sarà devoluto interamente all’Unicef, associazione di cui il padrone di casa è ambasciatore dal 2021.

Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo: gli ascolti della quarta stagione

Prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery – ‘Don’t Forget The Lyrics – Stai Sul Pezzo’, si legge dal comunicato stampa, che “anche per questa quarta stagione ha registrato ascolti eccezionali, superando i 730.000 spettatori con la puntata record e raggiungendo picchi di oltre 1 milione. L’ultima puntata ha mediato 843k amr (miglior dato stagionale) e 4,21% shr (miglior risultato di sempre)”.

Per il 2024, prevista una nuova edizione nell’access prime time di Nove.

Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma va in onda, domani, 14 dicembre 2023, in prima serata, su Nove a partire dalle 21.25.

Tutti gli episodi del programma sono disponibili e accessibili in streaming su discovery+.