L’analisi degli ascolti del game dell’access time del Nove di Gabriele Corsi che sarà sfrattato in autunno dall’Identity di Amadeus

Focus ascolti: Don’t forget the lyrics sul Nove

Da settembre dovrà lasciare il posto alla new entry del Nove Amadeus con Identity, ma Gabriele Corsi con il suo Don’t forget the lyrics ha fatto certamente il suo dovere nell’access del canale free di Discovery. Programma e Corsi che andranno ad occupare il preserale della medesima rete dal prossimo autunno. Oggi nella nostra storica rubrica di Focus ascolti, andremo a scandagliare a dovere tutti i risvolti Auditel del programma che ha presidiato, con onore, l’access prime time del Nove.

Don’t forget the lyrics ed il dato medio stagionale

Partiamo come sempre con il dato medio stagionale del game del Nove, che in questa stagione tv ha ottenuto una media del 2,75% di share pari a 567.900 telespettatori. Il programma si è portato a casa una media di 1.513.324 contatti per una permanenza del 37,53% e 23 minuti visti. L’età media del pubblico che ha seguito il game condotto da Gabriele Corsi è stata di 51 anni. La puntata più vista è stata quella del primo dicembre 2023 con il 4,25% di share e 853.534 telespettatori.

I dati per target dell’access di Nove ed un pubblico prevalentemente giovane

Vediamo ora i dati per target partendo dal commerciale (25-54 anni) dove Dont’ forget the lyrics ha ottenuto una media del 3,70% di share. Lo share del pubblico femminile si è fissato al 2,85%, a fronte del 2,65% del pubblico maschile. Passando alle fasce per età registriamo gli share più alti fra il pubblico più giovane. Nel dettaglio abbiamo il 4,38% di share nella fascia 15-24 anni, il 4,29% nella 35-44 anni ed il 4,15% nella 15-19 anni. Il dato più basso è fra gli over 65 con l’1,47% di share.

Don’t forget the lyrics ed il pubblico “alto”

Passiamo ora ai dati per livello d’istruzione dove notiamo che il valore più alto è per l’istruzione universitaria con il 3,77% di share. Segue la media superiore con il 3,11%, la media inferiore con il 2,72%, chiude l’elementare con l’1.70% di share. Per classi socio economiche abbiamo il 3,20% nella classe alta, il 3,09% nella classe media, il 2,81 nella medio alta, il 2,51% nella medio bassa e l’1,72% nella bassa.

I dati per aree geografiche

Per quel che riguarda le regioni registriamo lo share più alto nella Valle d’Aosta con il 4,83%, seguita dal Lazio con il 4,81% e l’Abruzzo con il 4,41% di share. La regione in cui Don’t forget the lyrics ottiene lo share più basso risulta essere il Molise con l’1,09%, seguito dalla Puglia con l’1,55%, quindi abbiamo l’Umbria con l’1,71% di share.