Tutte le informazioni su Don’t Forget the Lyrics – Serata Speciale, lo speciale del game show musicale del NOVE, in onda in prima serata.

Don’t Forget the Lyrics! – Serata Speciale: il 7 giugno 2024 in onda sul NOVE

Il 7 giugno 2024 andrà in onda, in prima serata sul NOVE, una serata speciale di Don’t Forget the Lyrics!, il game show musicale condotto da Gabriele Corsi del quale è terminata, da poco, la quinta stagione. In questa serata speciale, che andrà in onda a partire dalle ore 21:25, vedremo sfidarsi i tre super-campioni storici del programma insieme a otto vip.

Questo è il terzo speciale in prima serata del programma che, per quanto riguarda quest’anno, è andato in onda nell’access prime time del NOVE dall’11 marzo al 31 maggio 2024. I precedenti speciali sono andati in onda rispettivamente il 21 maggio 2023 (ospiti Sabrina Salerno e Anna Tatangelo) e il 14 dicembre 2023 (ospiti Paolo Conticini, Alba Parietti e Mietta).

Questo speciale sarà interamente dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo.

Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Don’t Forget the Lyrics! – Serata Speciale: i campioni

I campioni che vedremo nella Serata Speciale di Don’t Forget the Lyrics saranno Silvia Contenti, campionessa per 50 puntate consecutive, Graziano Marasci e Mirko Castrucci.

Don’t Forget the Lyrics! – Serata Speciale: i vip

I cantanti vip che si esibiranno durante la serata saranno Annalisa Minetti, i Jalisse, Marco Carta, Valerio Scanu, Jo Squillo, i Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte e Francesca Alotta.

Don’t Forget the Lyrics! – Serata Speciale: montepremi

Il montepremi finale per la serata speciale sarà di 10.000 euro.

Don’t Forget the Lyrics! su discovery+

Tutti gli episodi del programma sono disponibili e accessibili in streaming su discovery+.

Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito ufficiale del canale NOVE.

Don’t Forget the Lyrics!: come partecipare

Nel frattempo, sono in corso i casting per la nuova edizione di Don’t Forget the Lyrics!. È possibile inoltrare la propria candidatura, compilando il form presente sul sito ufficiale di Banijay Italia.