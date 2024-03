Silvia Contenti: chi è la super campionessa di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo

La nuova edizione di ‘Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo’ ha una regina indiscussa, ovvero, la super campionessa (reduce dai successi della precedente edizione), Silvia Contenti. Record di presenze, parole mancanti indovinate, montepremi (oltre 80 mila euro vinti fino ad oggi) per la trionfatrice del quiz dell’access prime time di Nove, in onda, da lunedì a venerdì, a partire dalle 20.30 su Nove con la conduzione di Gabriele Corsi.

Conosciamola meglio:

Chi è Silvia Contenti di Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo? Età, lavoro, Instagram

Silvia Contenti è nata a Lucca, vive a Rimini. Ed è mamma di un bambino di un anno. Diplomata presso l’accademia professionale biennale “MTS-Musical! The School” , ha fatto parte del cast di : “Robin Hood il Musical”, “Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in technicolor”, “RENT-No day but today” ,“80 voglia di… 80!”.

Canta nel gruppo Voci Sole, che ha partecipato, come ospite fisso, della trasmissione televisiva “Stracult” in onda su Rai Due nella stagione 2012.

Ha lavorato con la Compagnia della Rancia in: “Happy Days – il nuovo musical”, “Cats”, “Grease” (edizioni 2011-2013-2015), “Cercasi Cenerentola”, “Pinocchio il Grande Musical”, e “Sister Act”.

Per la produzione del Teatro Brancaccio è nel cast artistico di “Aggiungi un posto a tavola” dal 2017.

Insegna Musical e Tip Tap in diverse scuole Italiane e tiene stage su tutto il territorio nazionale.

Ha un profilo Instagram @silvia_contenti, seguito, ad oggi, da oltre 18 mila followers.

“Non sono andata in tv a far vedere come canto, ma per divertirmi con la musica, questo non è un talent, non ci sono in gioco le mie doti artistiche […] . «La mia preparazione arriva dall’adolescenza, da Mtv, dai Festival di Sanremo, li registravo e riguardavo la videocassetta. Mi piace il pop rock, per Marco Mengoni e Giorgia posso impazzire” ha rivelato, qualche mese fa, Silvia nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni.