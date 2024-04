Dopo 50 puntate Silvia Contenti perde il titolo per un errore al duello: ecco chi è il nuovo campione di Don’t Forget the Lyrics

Silvia Contenti non è più la campionessa di Don’t Forget the Lyrics

Silvia Contenti non è più la campionessa di Don’t Forget the Lyrics da stasera 1° aprile 2024. Questo è il caso di dire: no, non è un pesce d’aprile. È accaduto veramente nella puntata odierna del game show del NOVE condotto da Gabriele Corsi, ma ciò che sorprende è la dinamica che ha portato alla sconfitta di Silvia.

Perché Silvia Contenti ha perso?

Nella prova del duello sceglie di cantare Non l’hai mica capito, successo di Vasco Rossi del 1980. In questa prova il concorrente deve scegliere un brano fra tre proposte e cantarlo per 100 parole senza sbagliare.

Ad aprire è proprio Silvia, canta una fetta abbondante del brano. Gli viene convalidata la prova, Silvia quindi avrebbe così cantato 100 parole per la sua 36ma volta da quando è campionessa in carica a Don’t forget the Lyrics. Lo sfidante Davide raggiunge lo stesso numero di parole cantate scegliendo la terza opzione, quella della canzone nascosta. Canta Cinque giorni di Michele Zarrillo fino alla soglia, ma è proprio qui che avviene il colpo di scena.

L’errore della campionessa e la perdita del titolo

A questo punto Silvia e Davide avrebbero dovuto fare uno spareggio, ma – spiega Corsi – durante la pubblicità (trasmessa poco prima che cantasse Davide) c’è stata una verifica. Viene ritrasmesso un frammento dell’esibizione di Silvia dove lei canta la frase “tra i tanti interessi che hai“, l’errore sta proprio là dato che il brano in realtà dice “Tra i vari interessi che hai“.

Il clamoroso errore quindi è arrivato quasi subito, sulle prime battute della prova. Dunque Silvia non ha cantato 100 parole, bensì solo 21 contro le 100 di Davide, per questo perde il titolo di campionessa.

Calato il gelo in studio, un applauso consolatorio abbraccia la campionessa visibilmente commossa: “Ringrazio tutti, ogni singola persona che lavora a questo progetto. Ho vissuto il periodo più incredibile della mia vita“. Silvia torna a casa con un totale di 118.000 euro accumulati in 50 puntate, ma non mancherà prossimamente nel torneo dei campioni di Don’t forget the Lyrics.

Chi è Davide, il nuovo campione di Don’t forget the Lyrics

Davide, nuovo campione in carica è di Rezzato (in provincia di Brescia). Si occupa di pubbliche relazioni per una multinazionale ed è appassionato di NBA. E’ sposato da 7 anni con Lara. Per questa sua prima puntata ha affrontato la scalata finale portandosi a casa i primi 1000€ della sua avventura nel game show del NOVE.