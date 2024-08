Don’t Forget The Lyrics sesta stagione, quando inizia il game show di Nove condotto da Gabriele Corsi?

Manca meno di un mese all’inizia della sesta stagione di ‘Don’t Forget The Lyrics‘, il game show condotto da Gabriele Corsi ed in onda su Nove. Quest’anno, il quiz (che si alternerà con le nuove puntate di ‘Cash – or trash’) sarà trasmesso dal lunedì al venerdì, alle 19:30, per lasciare, poi, spazio, alla versione rivisitata de ‘I soliti ignoti’, affidata ad Amadeus con il titolo di ‘Chissà chi è’.

Il sempre ben informato Davide Maggio, ha svelato la data d’inizio del programma, fissata per lunedì 30 settembre. In quella fascia super affollata, il gioco di Nove dovrà vedersela con ‘Reazione a Catena’ su Rai 1, ‘La ruota della fortuna’ su Canale 5 ed una settimana dopo con ‘Famiglie d’Italia di Flavio Insinna.

Come riporta Movieplayer.it, Corsi, durante l’incontro con la stampa al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione a Benevento, ha accennato alcune novità della prossima edizione registrata entro fine luglio:

“Fondamentalmente abbiamo cambiato il meccanismo di gara: non si vincono più 5000 ma 10000 euro e nel Duello canterà per secondo quello che passa per primo. Perché passando sempre prima i campioni, gli altri si sentivano già sconfitti e quindi questa nuova dinamica mescolerà le note in tavola: ci saranno dei terremoti veramente incredibili. La scalata si chiamerà canzone finale nella quale bisognerà passare quattro livelli cercando di mantenere intatto il montepremi, che andrà a dimezzarsi, dovendo scegliere quasi sempre al buio. Ad esempio io chiederò di scegliere rock o pop e la canzone finale sarà contenuta in una busta che anche io scoprirò solamente in quel momento in diretta”.

Ritroveremo, come sempre, la “Stai sul pezzo Band”, diretta da Umberto Iervolino, mentre i vocalist di ‘Don’t Forget The Lyrics’ sono Antonella Lo Coco e Marco Stabile.

Il programma è visibile in diretta live streaming, sul sito ufficiale del canale Nove. Le puntate saranno accessibili sulla piattaforma discovery+.