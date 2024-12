Elianto: chi è il super campione delle improvvisazioni di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo

La ‘Stai sul pezzo Band’, la mitica orchestra di ‘Don’t Forget The Lyrics‘, (il preserale condotto da Gabriele Corsi su Nove) capeggiata dal maestro Umberto Iervolino, quest’anno, si è arricchita di un nuovo componente, ovvero, Elianto, il super campione delle improvvisazioni con la sua inseparabile chitarra.

Conosciamolo meglio:

Chi è Elianto di Dont’ Forget The Lyrics – Stai sul pezzo? Età, lavoro, Instagram

Elianto è musicista, cantautore, comico e autore di brani comici e satirici, speaker, copywriter e blogger. Si è fatto conoscere come artista di strada a Milano. Frequenta il laboratorio artistico di Zelig e lavora come autore a diversi progetti.

Ha lavorato come copywriter e web content creator e come autore televisivo per RAI 5 e SkyArte. E’ autore teatrale e televisivo per spettacoli comici con Bananas srl. È autore di una serie di brani interpretati da altri musicisti e cantautori. Lavora come speaker per spot pubblicitari e vocalist per jingle e sigle (televisione e pubblicità). È stata la voce ufficiale per spot e intervalli istituzionali del canale di Zelig Tv. Ha portato le sue improvvisazioni su Caterpillar, Rai Radio 2 e Stati generali su Rai 3.

Si legge su Hukapan.it che “creativo, irriverente e mai volgare, racconta il mondo che lo circonda trasformandolo in musica. Grazie alle sue esperienze e alla sua versatilità, Elianto è il sottofondo comico/musicale ideale per accompagnare i vostri eventi. Dal walk-in all’aperitivo, gli ospiti saranno i soggetti principali dei suoi testi improvvisati e sempre unici e originali”.

Il suo profilo Instagram @eliantocanta ad, oggi, conta oltre 29800 followers. E’ presente anche su Facebook con l’username @eliantocanta.

“Sapete cosa non deve fare uno che improvvisa le canzoni?

Impararsi i testi a memoria.

Sapete chi deve farlo altrimenti torna a casa?

I concorrenti di Dont Forget the Lyrics

Sono mega gasato nel comunicarvi che in questa nuova stagione del programma più cantato d’Italia troverete anche il sottoscritto in carne barba e pelata.

Accanto al mitico @gabrielelelecorsi vestiró i panni di menestrello della vanvera cantautorale, strategicamente mimetizzato da chitarrista tra i musicisti fotonici della Staisulpezzoband.

A fare cosa? (Preparatevi a questa chiusa che non avete mai letta) NON VI RESTA CHE GUARDARE LE PUNTATE E SCOPRIRLO! (pazzesco lo so)

Stasera la prima!

Ore 19:30 sul @nove”