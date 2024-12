Francesco Blasetti: chi è il super campione di Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo

Oggi, venerdì 20 dicembre 2024, è stato proclamato, nell’ultima puntata dell’anno che sta per giungere al termine, il Campione dei Campioni di ‘Don’t forget the lyrics’, il preserale di Gabriele Corsi in onda, alle 19:30, su Nove. Nella super finale di stasera, Francesco Blasetti ha battuto Graziano Marasci.

Nel gioco finale, il concorrente ha indovinato le dieci parole mancanti di ‘Giovani Wannabe’ dei Pinguini Tattici nucleari. Non solo conquistando il prestigioso riconoscimento ma arricchendo il proprio bottino arrivando a 65 mila euro.

Conosciamolo meglio:

Chi è Francesco Blasetti di Don’t Forget The Lyrics? Età, lavoro, Instagram

Il protagonista indiscusso del quiz di Nove ha 43 anni, vive a Chiari in provincia di Brescia ed è un medico chirurgo oculista nell’ospedale cittadino. E’ chirurgo del segmento anteriore e della cataratta. E’ esperto in patologie della retina medica, in particolare nell’esecuzione di iniezioni intravitrealidi sostanze terapeutiche

E’ nato nel 1981 a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, Francesco Blasetti si è laureato in Medicina e Chirurgia a Chieti nel 2006; dall’anno succesivo, è iscritto all’albo provinciale dei medici di Pescara.

Il suo account Instagram è @francesco__bla.

Il medico ha devoluto in beneficenza 35 mila euro del bottino finale alla Fondazione Veronesi, ente che si occupa della ricerca e cura dei bambini affetti da malattie di tipo oncoematologico.

“Da quando mi sono appassionato al programma ho iniziato a prepararmi sui testi. Ma la mia passione per la musica nasce quando ero bambino e “rubavo” i 45 giri di papà. Lui mi ha accompagnato in questa avventura e il suo supporto è stato determinante. Gli studi sono a Roma e averlo lì è stato per me un riferimento prezioso e anche un’occasione per stare un po’ insieme, visto che io vivo a Chiari e lui è rimasto a Pescara. La musica comunque nella mia vita c’è sempre stata. Da ragazzo ho studiato pianoforte, mi sono diplomato al Conservatorio. Ma non faccio concerti e non canto al karaoke….” ha rivelato il dottore in un’intervista rilasciata a ‘PrimaBrescia.it’ nel novembre scorso.

Che finale!#DontForgetTheLyrics non è solo un programma televisivo.

È molto di più.

Musica. Amicizia. Sorrisi. Abbracci.

Grazie per il vostro affetto, Lirici.

Ci vediamo il prossimo anno.

Birba chi non canta! @nove pic.twitter.com/8os4U3xJVw — Gabriele Lele Corsi 🤌 (@corsi_gabriele) December 20, 2024