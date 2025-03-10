Nel 2025, sul canale NOVE, tornerà in onda Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo, il game show musicale basato sui testi delle canzoni. Alla conduzione di questa settima stagione, ritroveremo Gabriele Corsi.

Don’t Forget the Lyrics! è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Don’t Forget the Lyrics! 2025: quando ricomincia

La settima edizione del game show musicale andrà in onda a partire da lunedì 10 marzo 2025, alle ore 20:30, da lunedì a venerdì, sul NOVE.

Don’t Forget the Lyrics! 2025: casting

Chi è interessato a partecipare come concorrente a Don’t Forget the Lyrics!, può inoltrare la propria candidatura sul sito ufficiale di Banijay Italia, andando nella sezione Casting e compilando il form presente nella sezione riguardante il programma.

Don’t Forget the Lyrics! 2025: conduttore

Anche questa settima edizione vedrà alla conduzione Gabriele Corsi, conduttore del programma fin dalla prima stagione.

Gabriele Corsi, in questa stagione televisiva, ha condotto su Rai 1 il PrimaFestival, in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, insieme a Bianca Guaccero e Maria Sole Pollio, e l’ottava stagione de Il contadino cerca moglie, in onda sul NOVE.

A maggio, commenterà l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest insieme a BigMama, in onda su Rai 1.

Don’t Forget the Lyrics! 2025: band

Ad accompagnare Gabriele Corsi, anche in quest’edizione, ci sarà la Stai sul pezzo Band, con i vocalist Antonella Lo Coco e Marco Stabile.

Don’t Forget the Lyrics! 2025: ospiti

Tra gli ospiti già annunciati di questa nuova edizione, ci saranno Amedeo Minghi, Alessandro Canino, Syria e Nina Zilli.

Don’t Forget the Lyrics! 2025: programma

Cavalcando il trend del karaoke, anche in questa nuova edizione, Don’t Forget the Lyrics! metterà alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sui testi delle canzoni più famose.

In ogni puntata, 3 concorrenti sceglieranno tra 6 categorie (di cui 3 con punteggio nascosto): nel corso delle diverse manche, i concorrenti dovranno esibirsi fino a quando la musica si fermerà e scompariranno le parole; proprio in quel momento, i concorrenti dovranno dimostrare di conoscere il testo, senza dubbi ed esitazioni.

I 2 concorrenti che avranno totalizzato il punteggio più alto si scontreranno al “duello” e solo uno di loro proseguirà verso la scalata finale. Il vincitore di puntata tornerà a giocare nella puntata successiva, affrontando due nuovi sfidanti e cercando di aggiudicarsi il montepremi di 10.000 euro in gettoni d’oro.

In quest’edizione, torneranno anche le puntate a tema, come Rock o Lento, Anni ’80 vs 2000 o M’ama Non M’ama.

Don’t Forget the Lyrics! 2025 su discovery+

Le puntate della nuova stagione saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.