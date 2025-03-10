Don’t Forget the Lyrics! 2025: nuova stagione, quando inizia, casting
Don’t Forget the Lyrics! 2025: tutte le informazioni sulla settima edizione del game show musicale condotto da Gabriele Corsi.
Nel 2025, sul canale NOVE, tornerà in onda Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo, il game show musicale basato sui testi delle canzoni. Alla conduzione di questa settima stagione, ritroveremo Gabriele Corsi.
Don’t Forget the Lyrics! è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.
Di seguito, trovate tutti i dettagli.
Don’t Forget the Lyrics! 2025: quando ricomincia
La settima edizione del game show musicale andrà in onda a partire da lunedì 10 marzo 2025, alle ore 20:30, da lunedì a venerdì, sul NOVE.
Don’t Forget the Lyrics! 2025: casting
Chi è interessato a partecipare come concorrente a Don’t Forget the Lyrics!, può inoltrare la propria candidatura sul sito ufficiale di Banijay Italia, andando nella sezione Casting e compilando il form presente nella sezione riguardante il programma.
Don’t Forget the Lyrics! 2025: conduttore
Anche questa settima edizione vedrà alla conduzione Gabriele Corsi, conduttore del programma fin dalla prima stagione.
Gabriele Corsi, in questa stagione televisiva, ha condotto su Rai 1 il PrimaFestival, in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, insieme a Bianca Guaccero e Maria Sole Pollio, e l’ottava stagione de Il contadino cerca moglie, in onda sul NOVE.
A maggio, commenterà l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest insieme a BigMama, in onda su Rai 1.
Don’t Forget the Lyrics! 2025: band
Ad accompagnare Gabriele Corsi, anche in quest’edizione, ci sarà la Stai sul pezzo Band, con i vocalist Antonella Lo Coco e Marco Stabile.
Don’t Forget the Lyrics! 2025: ospiti
Tra gli ospiti già annunciati di questa nuova edizione, ci saranno Amedeo Minghi, Alessandro Canino, Syria e Nina Zilli.
Don’t Forget the Lyrics! 2025: programma
Cavalcando il trend del karaoke, anche in questa nuova edizione, Don’t Forget the Lyrics! metterà alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sui testi delle canzoni più famose.
In ogni puntata, 3 concorrenti sceglieranno tra 6 categorie (di cui 3 con punteggio nascosto): nel corso delle diverse manche, i concorrenti dovranno esibirsi fino a quando la musica si fermerà e scompariranno le parole; proprio in quel momento, i concorrenti dovranno dimostrare di conoscere il testo, senza dubbi ed esitazioni.
I 2 concorrenti che avranno totalizzato il punteggio più alto si scontreranno al “duello” e solo uno di loro proseguirà verso la scalata finale. Il vincitore di puntata tornerà a giocare nella puntata successiva, affrontando due nuovi sfidanti e cercando di aggiudicarsi il montepremi di 10.000 euro in gettoni d’oro.
In quest’edizione, torneranno anche le puntate a tema, come Rock o Lento, Anni ’80 vs 2000 o M’ama Non M’ama.
Don’t Forget the Lyrics! 2025 su discovery+
Le puntate della nuova stagione saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.