La vita di Mike Bongiorno diventa fiction: Mike è il film-tv voluto dalla Rai per celebrare il grande conduttore, icona della televisione italiana, nell’anno in cui ricorre il centenario della sua nascita (avvenuta il 26 maggio 1924), ma anche in cui si stanno celebrando i 70 anni della televisione pubblica e i 100 anni della radio in Italia. Tutti mezzi a cui Mike è stato legato: dal debutto in radio al successo in tv, ha rappresentato la nascita e lo sviluppo dei due media più popolari nel nostro Paese. Inevitabile, dunque, dedicargli una fiction: per saperne di più, proseguite nella lettura!

Mike fiction, quando va in onda?

Il film-tv dedicato a Mike Bongiorno va in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024, alle 21:30, su Rai 1, dopo essere stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma.

Mike fiction, dove vederla in streaming

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere la fiction su Mike Bongiorno in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del film-tv.

Mike fiction Rai, cast

Il cast è guidato da Claudio Gioè, a cui è andato il compito di interpretare Mike Bongiorno da adulto. La versione giovane del celebre conduttore, invece, è stata affidata a Elia Nuzzolo, attore che stiamo vedendo anche in Hanno ucciso l’Uomo Ragno nei panni di Max Pezzali.

Claudio Gioè e Mike Bongiorno;

e Mike Bongiorno; Elia Nuzzolo è Mike Bongiorno da giovane;

è Mike Bongiorno da giovane; Valentina Romani è Daniela Zuccoli, moglie di Mike;

è Daniela Zuccoli, moglie di Mike; Paolo Pierobon è Sebastiano Sampieri, giornalista televisivo, personaggio di fantasia;

è Sebastiano Sampieri, giornalista televisivo, personaggio di fantasia; Tomas Arana è Philip Bongiorno, padre di Mike;

è Philip Bongiorno, padre di Mike; Clotilde Sabatino è Enrica Carello, madre di Mike;

è Enrica Carello, madre di Mike; Gualtiero Burzi è Gino Cavallero, giornalista sportivo e mentore di Mike;

è Gino Cavallero, giornalista sportivo e mentore di Mike; Massimo De Lorenzo è Vittorio Veltroni, dirigente Rai;

è Vittorio Veltroni, dirigente Rai; Augusto Fornari è Carlo Fuscagni, amico di Mike.

Mike fiction, quante puntate sono?

Il film-tv è composto da due puntate di cento minuti ciascuno, in onda lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024.

Mike fiction, la trama

Il film-tv racconta la vita di Mike Bongiorno. Nato a New York nel 1924 da una famiglia italo-americana, Mike è stato uno dei principali protagonisti del piccolo schermo sin dal primo programma trasmesso dalla Rai nel 1954. Ha iniziato a fare il presentatore in giovanissima età e della sua lunga carriera si conoscono le tappe, le sfide, i successi. Meno i presupposti, i sacrifici, la solitudine.

Diviso fra Stati Uniti e Italia, fra padre e madre, fra guerra e ricostruzione, ciò che Mike ha vissuto si allaccia inevitabilmente alla storia del nostro Paese, da lui scelto per mettere radici e formare la sua famiglia. Il racconto si apre nel 1971.

Mike è all’apice della popolarità grazie a Rischiatutto e da qui si snodano a ritroso i capitoli più significativi della sua parabola, in un armonico alternarsi tra la cornice, costituita da un’approfondita e dinamica intervista televisiva, e i diversi flashback che prendono il via dall’infanzia a New York per arrivare anno dopo anno all’incontro con Daniela Zuccoli, la ragazza che sposerà nel 1972 e che resterà al suo fianco fino all’ultimo giorno.

Mike fiction è una storia vera?

Pur romanzando alcune parti, il film-tv prende spunto dalla vita vissuta di Mike Bongiorno prima ancora di diventare un personaggio famoso. La fiction è tratta dall’autobiografia “La versione di Mike”, che Bongiorno ha scritto insieme al figlio Nicolò (oggi presidente della Fondazione Bongiorno) nel 2007 ed edita da Mondadori.

Mike fiction, regista e sceneggiatori

A dirigere il film-tv c’è Giuseppe Bonito, dietro la macchina da presa della recente serie tv Brennero e regista al cinema de “L’Arminuta”. La sceneggiatura è stata scritta da Salvatore De Mola (Màkari e Imma Tataranni). A produrre Viola Film e Rai Fiction.

Mike fiction, dov’è stata girata?

Le riprese sono avvenute da aprile 2024 a Torino, dopo che il set era stato allestito a Sofia, in Bulgaria, dove è stata ricreata la New York degli anni Trenta, in cui Mike Bongiorno ha trascorso la sua infanzia, prima di trasferirsi con la madre in Italia.