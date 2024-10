La leggendaria storia degli 883 non poteva non diventare prima o poi una serie tv: ci ha pensato Sydney Sibilia con Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, la serie tv Sky Original dedicata al duo composto da Max Pezzali e Mauro Repetto. Una sfida vera e propria, quella di Sibilia: raccontare la storia di due ragazzi di provincia diventati non solo delle star della musica pop anni Novanta, ma delle vere icone, e trasportare il pubblico agli inizi di un decennio rimasto nella memoria perché, di fatto, l’ultimo “analogico”. Fermatevi un attimo all’automatico e continuate a leggere per saperne di più?

Hanno ucciso l’Uomo Ragno serie tv, uscita

La miniserie dedicata alla storia degli 883 va in onda a partire da venerdì 11 ottobre 2024, alle 21:15, su Sky Serie.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno serie tv, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Sky Serie, è possibile vedere Hanno ucciso l’Uomo Ragno in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Gli abbonati a Sky possono vederla anche su Sky Go.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno serie tv, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono otto, ciascuno della durata tra i 45 e i 50 minuti. Sky Serie li manda in onda due per volta per quattro settimane. Il finale va in onda il 1° novembre.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno serie tv, la trama

Pavia, fine anni Ottanta. Max (Elia Nuzzolo) ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura.

Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro (Matteo Oscar Giuggioli). La musica rende Max e Mauro inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto (Roberto Zibetti). Ma quando il successo li travolgerà, Max e Mauro, così diversi, riusciranno a rimanere uniti?

Hanno ucciso l’Uomo Ragno serie tv, cast

I due protagonisti sono interpretati da Elia Nuzzolo, al debutto in una serie tv, e Matteo Oscar Giuggioli, giovane attore che abbiamo già visto in alcune fiction come Un Passo dal Cielo e Buongiorno, Mamma. Da segnalare anche la presenza del comico Davide Galgaro nei panni dell’amico di sempre Cisco e di Edoardo Ferrario, che interpreta Pierpaolo, colui che diventa il produttore degli 883.

Elia Nuzzolo è Max Pezzali;

Matteo Oscar Giuggioli è Mauro Repetto;

Ludovica Barbarito è Silvia, compagna di scuola di Max, di cui è innamorato;

compagna di scuola di Max, di cui è innamorato; Davide Calgaro è Cisco;

Alberto Astorri è Sergio Pezzali, padre di Max;

padre di Max; Roberta Rovelli è Alba Pezzali, madre di Max;

madre di Max; Edoardo Ferrario è Pierpaolo;

Roberto Zibetti è Claudio Cecchetto, produttore discografico e talent scout;

produttore discografico e talent scout; Leonardo Cappelli è Jovanotti;

Carlo Palmeri è Fiorello;

Luca Chikovani è Sandy Marton;

Livio Remuzzi è Albertino;

Carolina D’Alatri è Maria De Filippi.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno serie tv, registi e sceneggiatori

La serie tv sugli 883 è stata ideata da Sydney Sibilia, che l’ha anche prodotta con la sua casa di produzione (insieme a Matteo Rovere), Groenlandia, in collaborazione con Sky Studios. Sibilia ha diretto anche i primi due episodi, mentre Alice Filippi ha diretto il terzo, quarto e sesto episodio e Francesco Ebbasta il quinto, il settimo e l’ottavo. Sibilia compare anche tra gli sceneggiatori, con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno serie tv, dov’è stata girata?

La location principale della serie è stata Pavia, con alcuni luoghi scelti grazie anche alla collaborazione del vero Max Pezzali. La casa del protagonista, invece, si trova a Borgo Ticino, paese che si trova oltre il Ponte Coperto, lontano dal centro. Proprio il centro è stato invece usato per le riprese della casa di Mauro.

Il Ticino è stata un’altra importante location: è lì che Max e Silvia si baciano, ed è lì che Max e Mauro cominciano a costruire il loro sogno. A Roma e in altri sette paesi del Lazio, invece, sono state riprodotte alcune ambientazioni iconiche come il Festivalbar, l’Aquafan, Radio Deejay o il Jolly Blue. In numeri, Hanno Ucciso l’Uomo Ragno ha coinvolto 10 città e 120 location.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno, sigla

La sigla della serie tv è, ovviamente, una canzone degli 883, ma non quella che dà il titolo alla serie. È stata infatti scelta “Con un deca”, brano del 1992, quarto singolo dell’album “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”. La nascita di questa canzone viene raccontata all’interno di uno degli episodi della serie.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno serie tv è una storia vera?

Gli eventi raccontati nella serie tv sono in gran parte realmente accaduti, e raccontati nel libro “I cowboy non mollano mai – La mia storia” di Max Pezzali (Isbn edizioni). Nonostante questo, gli sceneggiatori si sono presi qualche libertà nel raccontare il percorso di Max e Mauro verso il successo, rendendolo più accattivante e adatto a una serie tv.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno, canzone

Il titolo della serie è tratto da quella che è la canzone più iconica degli 883, tratta dall’omonimo album del 1992. Una canzone che, tramite l’immagine dell’omicidio del supereroe, si vuole rappresentare la difficoltà nella vita di tutti i giorni di mantenere in vita i propri sogni, ancor più in un mondo in cui l’apparenza è sempre più dominante. Il brano fu proposto al Festivalbar 1992 e vinse Vota la Voce come Miglior Rivelazione e Miglior Album.