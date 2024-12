Il seguito della “leggendaria storia degli 883” andrà in onda prossimamente

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno 2, seconda stagione della serie tv Sky che ha raccontato “la leggendaria storia degli 883”, si farà, ma avrà un titolo differente, ovvero Nord Sud Ovest Est. L’annuncio ufficiale (dopo settimane di voci e di conferme da parte di Sydney Sibilia, regista, creatore e produttore della serie con Groenlandia) è stato fatto questa sera, giovedì 5 dicembre 2024, durante la finale di X Factor.

Nord Sud Ovest Est, la serie tv Sky

Sky ha quindi deciso di dare un seguito a una delle sue serie tv più amate degli ultimi anni (è la serie Sky Original alla prima stagione più vista degli ultimi otto anni), che ha raccontato la nascita dell’iconico duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto, ovvero gli 883. Se il sottotitolo rimane sempre “la leggendaria storia degli 883”, cambia invece il titolo, che attinge dal secondo album del duo (quello della prima stagione era invece ispirato al titolo del primo album).

La seconda (e ultima: nel teaser si parla di “epico finale”) stagione continuerà quindi a raccontare l’ascesa degli 883, ma anche le prime difficoltà che Max e Mauro incontrano nella loro amicizia e le conseguenze che un successo travolgente come il loro può portare nelle vite di due ragazzi che fino a poco prima erano due “underdog” della provincia pavese.

Sarà inevitabile, quindi, seguire anche il percorso di Mauro Repetto che, come sappiamo, dopo l’uscita di questo album decide di allontanarsi dagli 883, lasciando Max Pezzali da solo alla guida del progetto musicale che avevano avviato insieme.

Nord Sud Ovest Est, la canzone e il disco

“Nord Sud Ovest Est”, secondo album degli 883, uscì nel 1993, un anno dopo “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno”. Anche in questo caso il successo fu incredibile: l’album vendette 1,4 milioni di copie (oltre a 130.000 Vhs), diventando l’album più venduto di quell’anno.

Nel 1993, inoltre, gli 883 vinsero anche il Festivalbar nella sezione “Miglior Album”. L’album contiene alcune delle canzoni più celebri degli 883: oltre al brano che dà il titolo all’album, ne fanno parte anche “Come mai”, “Sei un mito”, “Rotta x casa di Dio” e “Nella notte”.

Il cast di Nord Sud Ovest Est, la serie tv

Le uniche due conferme sul cast della seconda stagione sono quelle relative ai due protagonisti, i bravissimi Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che torneranno ad interpretare rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto. Molto probabile anche il ritorno di altri interpreti visti nella prima stagione, i cui personaggi hanno continuato a far parte delle vite dei due protagonisti.

Potremmo rivedere, dunque, Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pier Paolo Peroni) e Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto). E chissà se nella vita di Max tornerà Silvia “Atene” Panayiotopoulos (Ludovica Barbarito). Dovremo aspettarci, ovviamente, tante new entry, che racconteranno ancora di più l’atmosfera degli anni Novanta di cui è intrisa la serie.

Quando esce Nord Sud Ovest Est, la serie tv?

Sull’uscita della seconda stagione, Sky si limita a dire che sarà disponibile prossimamente sui propri canali (e in streaming su NOW). Considerato, però, che Sibilia è da tempo al lavoro sulla sceneggiatura, i tempi per tornare sul set potrebbero essere brevi e, quindi, vedere il capitolo finale di questa storia nel 2025 o, al massimo nei primi mesi del 2026.