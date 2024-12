La finale di X Factor 2024 di giovedì 5 dicembre in diretta da Napoli: i concorrenti in gara e tutte le anticipazioni. Il liveblogging

Atto conclusivo per X Factor 2024: da piazza del Plebiscito a Napoli andrà in onda questa sera la finale di questa edizione. Quattro sono i concorrenti che si contenderanno la vittoria. Due sono i giudici che con loro possono vincere questa edizione. Alla conduzione Giorgia, che si appresta a tornare anche nelle vesti di cantante con la prossima partecipazione al Festival di Sanremo.

X Factor 2024 è un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari, scritto con Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli e Simone Rossi. La direzione musicale è di Antonio Filippelli, mentre la regia è capitanata da Luigi Antonini.

X Factor 2024, la finale: concorrenti

Quattro sono i concorrenti giunti alla finale di X Factor 2024. Due giudici sono arrivati a questo ultimo atto senza concorrenti: si tratta di Paola Iezzi e Jake La Furia. I concorrenti arrivati in finale sono: I Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. I primi tre hanno avuto come giudice di riferimento Achille Lauro, mentre l’ultima Manuel Agnelli.

I Patagarri sono formati da Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni). Hanno un repertorio jazz e il loro inedito è Caravan, scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien.

I Les Votives sono formati da Angelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso). Fanno rock e a X Factor 2024 hanno presentato il singolo Monster, scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien.

Lorenzo Salvetti è un appassionato di cantautorato italiano, contemporaneo e non solo. A X Factor ha presentato come inedito Mille concerti, scritto da lui stesso con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien.

Mimì, invece, viene da sonorità soul e jazz, ma arriva ad abbracciare anche la musica indie e l’hip hop. L’inedito con il quale gareggerà questa sera è Dove si va, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

X Factor 2024, la finale: ospiti

Robbie Williams sarà il super ospite internazionale della finale di X Factor 2024. L’artista salirà sul palco di piazza del Plebiscito anche per promuovere il film Better Man di Michael Gracey che racconta l’incredibile storia dell’inizio della sua carriera da cantante. L’altro ospite della serata sarà Gigi D’Alessio, che da padrone di casa farà con la sua esibizione un omaggio a Napoli.

X Factor 2024, la finale: anticipazioni

La finale si svolgerà in tre manche. La prima, dal titolo My song, prevede che ogni artista si esibisca con un pezzo che lo rappresenti al meglio. I Patagarri si esibiranno con Cam-Camini, i Les Votives con Someone like you, Lorenzo Salvetti con Cosa mi manchi a fare e Mimì con Because the night.

La seconda manche, invece, è il Best of delle proprie esibizioni durante X Factor. Ciascun finalista si esibirà in un medley contenente le tre canzoni più significative del percorso fatto nel talent. Nella terza e ultima manche verranno infine eseguiti gli inediti presentati due settimane fa.

Tutti i finalisti parteciperanno a ciascuna di queste manche: solo alla fine della puntata si scoprirà chi sarà il vincitore tra i quattro.

X Factor 2024, la finale: dove seguirla in tv e in streaming

La finale sarà disponibile in diretta, dalle 21:00, su Sky Uno e in streaming su NOW, ma anche in chiaro, in simulcast, su TV8. Sarà preceduta da Ante Factor, condotto da Gianluca Gazzoli, in onda dalle 20:00.

Il liveblogging di TvBlog inizierà attorno alle 20:55 e seguirà tutta la serata, fino alla proclamazione del vincitore.