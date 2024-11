Questa sera, giovedì 21 novembre 2024, va in onda su Sky Uno il quinto Live Show della diciottesima edizione di X Factor, talent show condotto da Giorgia, con la partecipazione di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi nel ruolo di giudici.

X Factor 2024, Live Show, puntata del 21 novembre: anticipazioni

Dopo l’Hell Factor della scorsa settimana, che ha visto una doppia eliminazione, veniamo alla serata degli inediti. La puntata procede con due manche: nella prima i concorrenti presentano i propri inediti, nella seconda si procede con le cover.

Prima Manche

Team Achille Lauro: I Patagarri presentano “Caravan” (scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien), Les Votives “Monster” (scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien), Lorenzo Salvetti canta “Mille concerti” (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzareillo e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien);

canta “Fucina” (scritto da lei stessa e prodotto da Tomer Levy e Gianmarco Manilardi); Team Manuel Agnelli: Mimì canta “Dove si va” (scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi), i Punkcake presentano “Gloom” (scritto dagli stessi Punkcake e prodotto da Gianmarco Biancardi);

Seconda Manche

Team Achille Lauro: I Patagarri presentano un mash up jazz con “Tu vuò fa l’americano” di Renato Carosone e “Bella ciao”; i Les Votives cantano “You Know I’m No Good”, di Amy Winehouse; Lorenzo Salvetti si esibisce con il brano di Tananai “Tango”;

canta “Believe”, brano di Cher del 1998; Team Manuel Agnelli: Mimì canta “Lilac Wine”, partendo dalla versione di Nina Simone; i Punkcake si esibiscono con “Maps” degli Yeah Yeah Yeahs, uno dei brani più conosciuti dell’indie rock che quest’anno compie 20 anni;

Ospiti di questo Live Show, i Coma_Cose che cantano “Posti vuoti”.

X Factor 2024: conduttrice e giudici: chi sono?

La conduttrice della diciottesima edizione di X Factor è Giorgia.

I quattro giudici, invece, sono Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli.

X Factor 2024, Live Show, puntata del 21 novembre: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di X Factor andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle