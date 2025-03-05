Call My Agent Italia 3, via alle riprese: Argentero, Hunziker e Ficarra e Picone tra le guest-star

Cominciate le riprese di Call My Agent Italia 3, l’adattamento italiano firmato Sky della famosa serie tv francese che ha riscosso nelle prime due stagioni consensi di pubblico e di critica. E lo stesso promette di fare nella terza stagione, in cui agli storici personaggi, i manager al centro del racconto, si affiancano personaggi famosi nei panni di loro stessi.

Le guest-star di Call My Agent Italia 3

Cominciamo proprio da loro: le guest-star della terza stagione, protagoniste dei sei nuovi episodi nei panni di loro stessi. Nel corso della stagione, quindi, vedremo Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La serie (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), Miriam Leone e Ficarra & Picone.

Saranno loro a interagire con il cast principale, mettendosi in gioco e scherzando su manie, pregi e difetti del mondo dello showbusiness. In ogni puntata saranno infatti al centro di una situazione che gli agenti protagonisti dovranno risolvere, per portare a casa la giornata e mantenere il proprio cliente nella scuderia della CMA.

Il cast di Call My Agent Italia 3

Per quanto riguarda il cast fisso della serie, invece, confermatissimi Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico nei ruoli rispettivamente di Vittorio, Lea e Gabriele, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano.

Confermati anche i loro assistenti: Monica (Sara Lazzaro), Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli in quello di Luana Pericoli e Corrado Guzzanti. New entry Nicolas Maupas, nei panni di se stesso, e Gianmarco Saurino, nei panni di un personaggio top secret. Grande assente Marzia Ubaldi, interprete di Elvira, venuta a mancare nell’ottobre 2023.

Le anticipazioni di Call My Agent Italia 3

Cosa succederà nella terza stagione? La sinossi diffusa da Sky, per ora, recita che “sullo sfondo di una Roma ritratta nelle sue location più esclusive e rappresentative del jet set, gli agenti e i loro assistenti tornano quindi per una nuova emozionante stagione, pronti ad affrontare un anno esplosivo: ospiti specialissimi, sconvolgenti cambiamenti, grandi sfide personali e una minaccia che rischia di far deflagrare la loro straordinaria famiglia disfunzionale”.

Call My Agent Italia 3, cambio alla regia

Dopo due stagioni, il regista Luca Ribuoli passa il testimone a Simone Spada (Rocco Schiavone). Anche Lisa Nur Sultan, che ha scritto l’adattamento italiano, non ha lavorato a questa stagione: gli episodi sono stati scritti da Federico Baccomo, autore del soggetto di serie e dei soggetti di puntata, con Camilla Buizza (episodi 2 e 5) e Tommaso Renzoni (episodio 4). A produrre, Sky Studios e da Palomar (a Mediawan Company).

Quando esce Call My Agent Italia 3?

La data di uscita della terza stagione non è stata ancora annunciata: è molto probabile, però, che i nuovi episodi saranno disponibili su Sky e in streaming su NOW tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.