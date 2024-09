Una città, due culture differenti: Brennero, la nuova fiction di Rai 1, propone al pubblico un thriller che si appoggia, oltre che sul mistero, anche sulle caratteristiche dei due protagonisti, un uomo e una donna che rappresentano due modi di lavorare e vivere appartenenti a Germania e Italia. Ma attenzione: la serie vuole superare i pregiudizi e ribaltare un po’ di luoghi comuni. Ci riuscirà? Per scoprirlo, proseguite nella lettura!

Brennero fiction, quando inizia?

La serie tv comincia lunedì 16 settembre 2024, alle 21:30, su Rai 1.

Brennero fiction, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per quattro prime serate e altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 7 ottobre.

Brennero fiction, cast

Elena Radonicich è Eva Kofler;

è Eva Kofler; Matteo Martari è Paolo Costa;

è Paolo Costa; Richard Sammel è Gerhard Kofler;

è Gerhard Kofler; Lavinia Longhi è Michela Rossi;

è Michela Rossi; Luka Zunic è Tommaso Rossi;

è Tommaso Rossi; Sinead Thornhill è Mathilde Comi;

è Mathilde Comi; Giovanni Carta è Andreas Muller;

è Andreas Muller; Paolo Briguglia è il Mostro;

è il Mostro; Anita Zagaria è Luisa Lopez;

è Luisa Lopez; Katja Lechthaler è Lena Pilcher;

è Lena Pilcher; Lia Greco è Cecilia Martini.

Brennero fiction, trama

Siamo a Bolzano, in Italia. Eppure chi arriva per la prima volta in città, è convinto di trovarsi in Germania. I cartelli per strada sono scritti in tedesco, alcune persone non ti capiscono se chiedi un’informazione, serve addirittura che si superi un esame di lingua tedesca se si vuole accedere alle cariche pubbliche. Gli stessi cittadini sono spaccati in due: da un lato i tedeschi, precisi, rigorosi e benestanti; dall’altro gli italiani, chiassosi e calorosi.

Il ritrovamento di un cadavere costringe Eva, una giovane e rampante Pm di cultura tedesca, a lavorare fianco a fianco con Paolo, un ispettore di origini italiane, nato e cresciuto a Bolzano. Entrambi sembrano inizialmente rappresentare lo stereotipo della propria cultura: austera, fredda e razionale lei; affascinante, spaccone e avventato lui. Ma è davvero così o sono solo semplici pregiudizi?

La frequentazione coatta porterà Eva e Paolo a scoprirsi diversi da quello che pensano, diventando una solidissima coppia investigativa mentre danno la caccia al “Mostro di Bolzano”, uno spietato serial killer che si è macchiato di sei omicidi, tutte persone di lingua tedesca, colpevoli (secondo lui) di aver trattato gli italiani come inferiori. E proprio nel tentativo di catturare il Mostro, tre anni prima, Paolo aveva perso non solo la gamba destra, ma anche la sua compagna (e collega) Giovanna. Per lui, quindi, catturare il Mostro è ormai una faccenda personale, la sua vera e propria ossessione.

Anche Eva ha un’ossessione, che però non ha niente a che fare con il caso del Mostro: porta il nome di Mathilde, una giovane pittrice a cui Eva è molto affezionata. Nel corso delle indagini Eva e Paolo si troveranno a fare squadra e affronteranno insieme il pericoloso caso del Mostro, superando le reciproche ossessioni e guarendo dalle loro (all’apparenza) insanabili ferite interiori.

Brennero fiction su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Brennero in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Dal 16 settembre, giorno di trasmissione della prima puntata, tutte le puntate sono caricate sulla piattaforma.

Brennero fiction, regista e sceneggiatori

La serie è diretta da Davide Marengo dal primo al quinto episodio e da Giuseppe Bonito dal sesto all’ottavo. Il soggetto di serie è di Giulio Calvani, Carlo Mazzotta, Daniele Rielli e Andrea Valagussa. Le sceneggiature sono di Mazzotta e Valagussa. La fiction è prodotta da Rosario Rinaldo e Maddalena Rinaldo per Cross Productions, in collaborazione con Rai Fiction e con Film Commission Sudtirol.

Brennero fiction, dov’è stata girata?

Le riprese si sono svolte tra l’inverno e l’estate 2022 a Bolzano, in Trentino Alto-Adige, città in cui è ambientato il racconto.

Brennero fiction, trailer

Ecco il trailer di Brennero:

"Brennero", prossimamente su Rai 1 Alla caccia del mostro di Bolzano: Elena Radonicich e Matteo Martari nei panni di una PM di cultura tedesca e di un ispettore di origini italiane. "Brennero", prossimamente su Rai1.#RaiFiction Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Tuesday, August 20, 2024

Brennero è una storia vera?

No, la fiction non si ispira a un vero caso di cronaca, ma è frutto della fantasia degli sceneggiatori. Questi, però, hanno voluto mettere in scena il rapporto tra italiani e tedeschi nel territorio del Sudtirol, prendendo spunto anche dagli eventi che, negli anni Sessanta, videro in azione il Comitato per la liberazione del Sudtirolo, che in quegli anni misero in atto una serie di attentati per chiedere la secessione dell’Italia e l’annessione all’Austria.

Brennero 2 ci sarà?

La seconda stagione, che potrebbe vedere i due protagonisti affrontare un nuovo caso, ci sarà se il pubblico premierà, con gli ascolti, la prima stagione: una decisione, quindi, sarà presa dalla Rai dopo la messa in onda degli episodi.