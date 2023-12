Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano il 6 luglio 2024: la proposta di matrimonio a Ballando con le stelle (video)

Stasera, nel corso dell’ottava puntata di ‘Ballando con le stelle 2023‘ del 9 dicembre, Giovanni Terzi ha fatto una vera e propria proposta di matrimonio alla compagna, Simona Ventura, a cui è legato sentimentalmente da oltre 5 anni:

“Questi, per me, sono stati dei mesi entusiasmanti, faticosi sia dal punto di vista umano che dal punto di vista fisico. E’ stato, comunque, molto impegnativo. Mi sono trovato benissimo con tutti voi, con chi mi vuole più bene e con chi mi vuole meno bene. Senza nessun problema perché alla fine è un gioco. Proprio in questo luogo volevo dire una cosa a Simona che è la donna della mia vita e che mi ha cambiato completamente la vita. Me l’ha cambiata accogliendo anche tutti i miei difetti. Il 6 luglio, davanti a voi, ti chiedo se vuoi diventare mia moglie”.

Ricevuta l’approvazione di mamma Anna e papà Rino, il giornalista le ha consegnato l’anello di fidanzamento facendo la più classica delle proposte ufficiali con tanto di data, il prossimo 6 luglio 2024:

Carlucci: “Non mi fate piangere. Siamo tutti testimoni di una cosa meravigliosa. Complimenti. Congratulazioni. E’ un’emozione bellissima che mi avete regalata, non riesco nemmeno a parlare. Sono felice che vi sposiate con i vostri genitori, i figli. E’ meraviglioso”

La coppia, in passato, aveva già provato a convolare a nozze. Hanno, però, dovuto rimandare la cerimonia a causa del Covid e dello scoppio della guerra in Ucraina.

“Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso” aveva dichiarato lo scrittore, mesi fa, ad ‘Oggi’. Scelti anche i testimoni, Marco Di Terlizzi, migliore amico di lui, e Paola Perego per lei.

Sarà la loro volta buona per Simona Ventura e Giovanni Terzi?