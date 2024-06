Come partecipare ai casting per Ballando on the Road 2024? Le tappe fondamentali per sostenere i provini per il talent show di Milly Carlucci

Ballando on the road 2024: al via i casting itineranti

A pochi giorni dalla chiusura de ‘L’Acchiappatalenti’, Milly Carlucci è tornata sui propri social ufficiali, per annunciare, ai telespettatori, che ci sarà la prima tappa del tour itinerante di ‘Ballando on the road 2024′, alla ricerca dei nuovi talenti del ballo. Presenti alcuni maestri del programma di Rai 1 come Sara Di Vaira, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina, Lucrezia Lando, Simone Di Pasquale, Moreno Porcu ed Angelo Madonia oltre ad alcuni componenti della confermata giuria come Carolyn Smith.

“Ci siamo!!! Riparte ufficialmente Ballando on The Road 2024!

Ci vediamo il prossimo weekend, 15 e 16 giugno, presso il Centro Commerciale Gran Shopping di Antegante (BG) con la prima tappa del tour di quest’anno!

Vi aspettiamo numerosi e come sempre… buon ballo a tutti!”

Il sempre informato Bubinoblog aggiunge che le selezioni toccheranno il Centro Commerciale Vulcano Buono (Nola) il 22 – 23 giugno e Roma 12 – 13 luglio.

Come partecipare ai casting di Ballando on the Road 2024?

Per poter partecipare ai provini ufficiali della trasmissione del sabato sera della prima rete di Stato bisogna effettuare l’iscrizione on-line con caricamento del video provino (accedendo all’area riservata, compilando tutti i campi, caricando i documenti richiesti ed il video del provino in format mp4).

Una volta inviata la propria candidatura, ci sarà un’accurata selezione da parte della giuria

Ed infine, è prevista la convocazione di un numero ristretto di atleti selezionati dalla giuria ad una delle tappe del tour.

Dopo il casting live, verranno selezionate alcune unità di ballo che si sfideranno nel programma pomeridiano di ‘Ballando on the Road’. I vincitori avranno l’opportunità di esibirsi, in diretta nazionale, durante il torneo di ‘Ballando con te’.

Chi può partecipare a Ballando on the Road 2024?

Si potranno prendere parte ai provini nella Categoria Pro e Categoria Open:

Categoria Pro (singolo, duo, coppia, gruppo):

Atleti agonisti o ex-agonisti delle varie specialità della danza con un rilevante curriculum di partecipazione a gare di danza nazionali e internazionali e una consolidata esperienza di insegnamento.

Artisti della danza nelle varie specialità di riconosciuta esperienza professionale.

Categoria Open (singolo, duo, coppia, gruppo):

Appassionati delle varie discipline del ballo con o senza curriculum agonistico.

Per tutti, quindi, la possibilità di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle in onda il prossimo autunno su Rai 1.