“Durante la prima puntata di Quelli che il calcio (era il 1993, Ndr), mentre ero in diretta, telefonò l’allora direttore generale o presidente Rai, non ricordo – hanno sempre avuto questo senso della lungimiranza – dicendo: “Questo programma è una vergogna, una cosa inaudita, non si capisce nulla, la gente parla di cose che non si vedono, non si può mandare in onda una cosa così”. Voleva farci chiudere, poi il giorno dopo sono usciti i dati di ascolto… e mi hanno fatto fare Sanremo“. Lo ha svelato Fabio Fazio, ospite di Giacomo Poretti nel podcast Porecast, registrato nei giorni scorsi al teatro Oscar di Milano e pubblicato poche ore fa.

I due hanno fatto spesso riferimento al lungo e insistito corteggiamento di Fazio nei confronti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo per averli nei suoi Sanremo (ne ha condotti 4: nel 1999, 2000, 2013 e 2014). Alla fine accettarono l’ospitata, ma solo nel 2016 quando a guidare la manifestazione era Carlo Conti e “andò di mer*a“, ha ammesso Poretti. Da qui è nato un siparietto sulla possibilità che Fabio Fazio torni all’Ariston. Il conduttore, facendo implicitamente riferimento ai suoi rapporti complicati con i vertici Rai (e la parte politica che li ha nominati), ha detto: “Rifare Sanremo? La vedo difficile. Mi piacerebbe dirti che per i prossimi 4 anni sicuramente no, ma credo di poter dire anche per i prossimi 14!“.

Fabio Fazio su Madonna, Papa Francesco e Ornella Vanoni

La chiacchierata, disponibile anche su YouTube e Spotify, si è trasformata in un godibilissimo one man show di un’oretta, con un don Fabio divertito e divertente anche in veste di imitatore di Pertini, Cossiga e Bruno Vespa. Tra gli aneddoti raccontati da Fazio tre su tutti meritano attenzione. Madonna “non fu entusiasta” dell’ospitata a Che tempo che fa nel 2015 e “volle la moquette nera in tutta la Rai, che ora è tornata di moda“. Sull’intervista realizzata a Papa Francesco: “Un mercoledì pomeriggio di due anni fa mi suona il cellulare. ‘Sono Papa Francesco‘. Commentai: ‘Mamma mia…’. E il Pontefice: ‘Papa mio!‘”. Infine, su Ornella Vanoni: “Un pomeriggio mi chiama, ero in riunione, quindi non le rispondo. La richiamo tre ore dopo, lei dice così: “Non mi ricordo un caxxo del perché ti ho chiamato, sto mangiando salmone e bevendo champagne’. E chiude, fine della conversazione“.