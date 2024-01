Chesarà… è un talk show condotto da Serena Bortone, che va in onda nell’access prime time di Rai 3, nella stagione 2023-2024. Il nuovo programma di Serena Bortone è stato ideato per sostituire Le Parole di Massimo Gramellini e Che tempo che fa di Fabio Fazio, rispettivamente passati a La7 (con il titolo In altre parole) e sul canale NOVE.

La regia del programma è a cura di David Marcotulli.

Che sarà…, Rai 3: ospiti stasera

Ospiti stasera 13 e 14 gennaio 2024

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, impegnato in prima linea contro la criminalità organizzata, sarà il protagonista dell’intervista con Serena Bortone nella puntata in onda sabato 13 gennaio. In “koinè”, ci saranno Anna Maria Bernardini de Pace, Salvo Sottile, Antonio Padellaro, Elena Stancanelli e Valerio Lundini.

Domenica 14 gennaio, invece, in studio ci sarà Sigfrido Ranucci, con le consuete anticipazioni di Report. Subito dopo, la “koinè” con Gianni Riotta, Barbara Boncompagni, Pietro Senaldi e Jasmine Trinca, protagonista della fiction La Storia.

Quando va in onda Chesarà…?

La prima edizione del programma va in onda su Rai 3, tutti i sabati, a partire dalle ore 20:15, e tutte le domeniche, a partire dalle ore 20.

Da dove va in onda Chesarà…?

Il programma va in onda dallo Studio 2 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà, in Roma.

Chesarà… su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 1, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche rivedere le puntate dopo la messa in onda.

Chesara…: il programma

Il programma si occupa di analizzare le notizie più rilevanti della settimana appena trascorsa.

Partendo sempre dall’attualità, il talk show di Serena Bortone mette al centro il nostro tempo da più punti di vista e si pone l’obiettivo di riflettere sulla contemporaneità per immaginare il futuro che ci aspetta, parlando di cultura, politica, musica e società.

La conduttrice farà tutto ciò, in ogni puntata, con una serie di ospiti, chiamati “koinè”, termine greco che significa “lingua comune”.

La puntata del sabato sarà aperta da un mentore d’eccezione.

Spazio anche alle interviste, con i protagonisti della cultura, della società, della politica e della comunicazione, sia italiani che internazionali.

Non mancheranno, infine, momenti dedicati alla satira e alla comicità, alle anteprime cinematografiche e alle performance musicali.

Chesarà…: la conduttrice

La conduttrice del programma è Serena Bortone che, nelle ultime stagioni televisive, ha condotto il programma quotidiano del daytime di Rai 1, Oggi è un altro giorno, precisamente dal 2020 al 2023.

Nel 2023, ha anche ricoperto il ruolo di giurata nella quarta edizione de Il Cantante Mascherato.

Altri programmi condotti da lei sono stati Agorà, Agorà Estate e Telecamere.