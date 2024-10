Italia-Israele, stasera gli azzurri saranno impegnati nel quarto turno della UEFA Nations League 2024-2025: ecco dove vedere la partita in diretta tv.

Italia-Israele, Nations League 2024-2025: dove vedere in diretta tv la partita di stasera

L’Italia di Luciano Spalletti, giovedì scorso, non è riuscita ad ottenere la terza vittoria consecutiva nel Gruppo 2 della Lega A dell’edizione 2024-2025 della UEFA Nations League.

Dopo un’ottimo inizio contro il Belgio, nella partita che si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma, con due gol nei primi 24 minuti (a segno, Andrea Cambiaso e Mateo Retegui), gli azzurri si sono complicati la vita da soli con l’espulsione di Lorenzo Pellegrini verso la fine del primo tempo. Con l’Italia costretta a giocare la seconda frazione di gioco in inferiorità numerica, il Belgio ha rimontato il risultato grazie alle marcature di Maxim De Cuyper e Leandro Trossard che hanno fissato il risultato finale per 2-2.

Questa sera, allo Stadio Friuli di Udine, gli azzurri affronteranno nuovamente Israele nel primo turno di ritorno. All’andata, nella partita giocatasi lo scorso 9 settembre, l’Italia ha vinto per 2-1 grazie ai gol di Davide Frattesi e Moise Kean. Ricordiamo che, al momento, l’Italia guida il Gruppo 2 con 7 punti, seguita da Francia a 6 punti e dal Belgio a 4 punti. Israele è ancora fermo a zero punti.

La UEFA Nations League è collegata anche alle qualificazioni al prossimo mondiale di Canada-Messico-Stati Uniti 2026 che l’Italia, dopo i fallimenti di Russia 2018 e Qatar 2022, non può assolutamente sbagliare.

La Nations League, infatti, è utile per diventare testa di serie al sorteggio e avere, di conseguenza, un cammino più agevolato nelle qualificazioni.

Piazzarsi tra le prime quattro della classifica generale della Lega A della UEFA Nations League, inoltre, permetterebbe di accedere agli spareggi delle qualificazioni ai mondiali, in caso di mancata qualificazione tramite fase a gironi e, allo stesso tempo, mancato piazzamento al secondo posto, circostanze che, ovviamente, i tifosi degli azzurri non si augurano.

Tornando a Italia-Israele, di seguito trovate tutti i dettagli su come seguire la partita in diretta tv.

Italia-Israele: dove vederla

La partita tra Italia e Israele andrà in onda stasera, lunedì 14 ottobre 2024, in prima serata su Rai 1.

Il calcio d’inizio sarà per le ore 20:45 mentre il pre-partita avrà inizio alle ore 20:30, subito dopo il TG1. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla mentre le interviste saranno a cura di Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello. In studio troveremo Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.