Ancora qualche settimana e poi termina il percorso televisivo di questa edizione 2024 di Reazione a catena. Il game show che ha presidiato per tutta l’estate e parte dell’autunno 2024 la fascia del preserale di Rai1. In onda sulla prima rete della Rai dallo scorso mese di giugno, il programma che ha visto alla conduzione il ritorno di un suo vecchio papà, ovvero Pino Insegno sta per chiudere il suo percorso nel palinsesto della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Si avvicina il momento di fare la staffetta con L’Eredità.

Reazione a catena va in vacanza

Con una media del 22% di share e 2 punti e mezzo in meno rispetto alla passata edizione, lo storico quiz della prima rete Rai darà la staffetta ad format che ormai da anni è un caposaldo del palinsesto di Rai1. Naturalmente il riferimento è a L’Eredità. Con esso ritornerà alla conduzione del programma Marco Liorni, che ormai da una stagione è l’anfitrione di questa trasmissione. Un ritorno quanto mai opportuno quello di Marco Liorni e dell’Eredità visti i numeri molto positivi che sta facendo La ruota della fortuna su Canale 5 con Gerry Scotti. Questi oggetto di una puntata della nostra rubrica di Focus ascolti.

Programma questo che era tornato in video la scorsa stagione e che è stato -giustamente e opportunamente- confermato anche per questa. Una Ruota della fortuna che sta dando del filo da torcere a questo ultimo scorcio stagionale di Reazione a catena, addirittura sorpassandola negli ascolti, come è avvenuto in alcune circostanze. Sorpasso per altro avvenuto anche per lo scarso traino dato al quiz di Insegno da parte di Sabato in diretta condotto da Emma D’Aquino. Programma questo che è al di sotto delle aspettative in termini di ascolti.

La data di partenza della nuova edizione dell’Eredità

Ebbene, siamo in grado di darvi la data di partenza e anche fino a quando resterà in onda la nuova edizione dell’Eredità, per la gioia del direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci, che aspetta Marco Liorni dietro l’uscio d’ingresso degli studi Rai di Roma, con un mazzo di rose rosse. Ebbene la prima puntata della nuova edizione dell’Eredità risulta essere confermata per domenica 3 novembre 2024. Manca quindi un mese al ritorno in video di Marco Liorni alla guida di una nuova edizione dell’Eredità.

L’eredità e gli speciali prime time su Rai1

Nel corso della stagione tv sono previsti alcuni appuntamenti, come da contratto, di prime serate dell’Eredità su Rai1 condotte sempre da Marco Liorni con la partecipazione di alcune celebrità.

Fino a quando è in onda l’Eredità e quando riparte Reazione a catena

Siamo anche in grado contestualmente di ufficializzare la data dell’ultima puntata stagionale de L’Eredità, prevista per sabato 31 maggio 2025. Dal giorno dopo, ovvero da domenica 1 giugno 2025 tornerà in onda Reazione a catena. Troppo presto per parlare di chi condurrà la nuova edizione dell’attuale preserale di Rai1. C’è tempo ancora…come direbbe il buon Biagio Antonacci.