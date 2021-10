Il ciclo di film-tv “Purché finisca bene” torna con altre due storie da raccontare al pubblico di Raiuno, cariche di risate e spensieratezza, sempre all’insegna del senso del titolo, ovvero che tutto può accadere all’interno del racconto, ma il lieto fine deve essere assicurato. E così sarà anche per Digitare il codice segreto, il film-tv che apre questo nuovo ciclo della serie antologica. Curiosi di saperne di più? Non vi serve nessuna password: vi basta continuare a leggere!

Digitare il codice segreto, quando va in onda?

Diversamente da quanto annunciato da Rai Pubblicità, che aveva indicato come date di messa in onda dei due nuovi film-tv del ciclo “Purché finisca bene” il 2 e 9 novembre 2021, Digitare il codice segreto andrà in onda molto prima: la trasmissione avverrà il 12 ottobre, di martedì, quindi dopo la fine della prima stagione di Morgane Detective Geniale.

Digitale il codice segreto, la trama

Protagonista è il Dr. Alberico Ferretti (Neri Marcorè), psicanalista diventato famoso grazie ad un best-seller in cui consiglia di curare le patologie con la gentilezza e la generosità. Ma lui stesso è il primo a non seguire questi consigli, rivelandosi una persona arida ed avara.

Questo, però, è un segreto: se uscisse allo scoperto, la sua carriera sarebbe finita, soprattutto dopo il gesto compiuto in diretta tv, quando ha salvato una donna, Sueli Tempesta, da un suicidio. Le cose si complicano quando incontra Beatrice (Valeria Bilello): madre di Andrea, in fase di separazione da Nanni (ludopatico recidivo) ed un ristorante a km0 da portare avanti.

Alberico, anche se non se ne accorge, se ne innamora: a farglielo scoprire è Guido (Gabriele Cirilli), suo ex paziente che, non potendo pagare le sedute, è diventato suo ufficio stampa. Ma Guido gli dice anche che mettersi con Beatrice rovinerebbe quanto da lui costruito fino a quel momento.

Ecco, quindi, l’idea tanto geniale quanto folle: contattare Nanni ed aiutarlo a riconquistare Beatrice, assistendo così impotente alla riconciliazione della donna che ama con un altro uomo. Un piano autodistruttivo che, alla lunga, non lo fa stare bene.

Digitare il codice segreto, gli attori del cast

Il cast del film-tv vede come protagonista Neri Marcorè, già al centro di tre film-tv della serie antologica. Gli altri attori del cast principale sono invece al debutto nel ciclo di film-tv: sono Valeria Bilello, Paola Minaccioni e Gabriele Cirilli.

Digitare il codice segreto: regista e sceneggiatori

Anche dietro la macchina da presa c’è un gradito ritorno: il regista del film-tv è infatti Fabrizio Costa, che oltre a questo ha già diretto ben altri 9 film-tv della saga. Costa, inoltre, ha girato fiction come Donna Detective, Catturandi-Nel nome del padre, Il Commissario Nardone e Scomparsa, mentre è attualmente in onda Luce dei tuoi occhi.

A scrivere Digitare il codice segreto, invece, sono stati Diego De Silva (Il coraggio di Angela) e Vanessa Picciarelli (“Bangla”). Il film-tv è inoltre prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni, in collaborazione con Rai Fiction.

Digitare il codice segreto: dove è stato girato?

La location principale del film-tv è San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Come scrive Massimo Falcioni su La Nuova Riviera, la città è stata quasi interamente set di tutte le riprese, avvenute nel marzo 2021, in piena zona rossa. I principali luoghi utilizzati sono stati la Palazzina Azzurra, il circolo nautico, il ristorante Sasushi, il corso di via XX Settembre e la libreria di viale Secondo Moretti.

Digitare il codice segreto: quante puntate sono?

Essendo Purché finisca bene un ciclo antologico, formato da film-tv ognuno con un proprio racconto a parte, Digitare il codice segreto è composto da un solo episodio, in onda in una sola serata.

Digitare il codice segreto, streaming

E’ possibile vedere Digitare il codice segreto in streaming anche durante la messa in onda televisiva su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Dopo si potrà vedere in Guida Tv/Replay, oppure nella pagina ufficiale di Purché finisca bene.