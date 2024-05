Nuova puntata sabato 11 maggio 2024 di Ciao maschio, il varietà condotto da Nunzia De Girolamo ormai appuntamento fisso della seconda/terza serata del sabato della prima rete della televisione pubblica. Sabato dunque, subito dopo la telecronaca diretta della serata finale dell‘Eurofestival Nunzia De Girolamo intratterrà il pubblico della Rete 1 con un nuovo terzetto di ospiti, rigorosamente maschi.

Raz Degan alla quinta puntata di Ciao maschio

Siamo in grado di anticiparvi uno degli ospiti dell’appuntamento numero cinque di questa edizione 2024 di Ciao maschio. Si tratta dell’attore e modello israeliano Raz Degan. Divenuto noto per un celebre spot, Degan poi ha intrapreso la carriera di attore recitando in diverse produzioni cinematografiche. Ricordiamo “Squillo” di Carlo Vanzina e “Centochiodi” di Ermanno Olmi.

Per Degan anche produzioni televisive, fra le altre “Le ragazze di piazza di Spagna“. Nel 2010 partecipa a Ballando con le stelle, per poi condurre Mistero su Italia 1. Arriva poi nel 2017 L’isola dei famosi, edizione quella che Raz vinse. Per quel che riguarda la vita privata tutti ricordano la relazione che Raz Degan ebbe, fra il 2002 ed il 2015 con Paola Barale.

Il tema della puntata “Quando finisce un amore”

Attualmente Raz vive in Puglia, in un trullo con la sua attuale compagna Cindy. Il tema centrale della puntata di sabato di Ciao maschio sarà “Quando finisce un amore“. Naturalmente anche Degan sarà interrogato su questo argomento, che prende ispirazione dal famoso pezzo omonimo di Riccardo Cocciante.

Appuntamento dunque per la quinta puntata di Ciao maschio con questo con Raz Degan sabato 11 maggio 2024, subito dopo la telecronaca diretta della finale dell’Eurofestival, con la conduzione di Nunzia De Girolamo naturalmente su Rai1.