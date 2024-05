Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 12 maggio 2024 a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1. Puntata come sempre ricca di ospiti e temi per intrattenere il pubblico che deciderà di passare questo giorno di festa davanti ai teleschermi di Rai1 in compagnia di Mara Venier.

Piera Maggio e la storia della sua Denise a Domenica in

Domenica festa della mamma e puntata dedicata a tutte le mamme. Si parte da due mamme segnate da storie difficili. Due donne piene di coraggio e di dignità che hanno saputo trasformare la loro terribile vicenda in qualcosa che possa aiutare il prossimo. Ospite della puntata del 12 maggio di Domenica in Piera Maggio, a quasi venti anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Era il primo settembre del 2004 quando la piccola fu sottratta dalle braccia della propria mamma e dalla propria famiglia. Un caso che è tornato per certi versi d’attualità dopo il ritrovamento da parte della signora Maggio di due microspie all’interno della propria casa.

Daniela Di Maggio ed il ricordo del suo Giò Giò

Ospite domenica anche Daniela Di Maggio, la mamma del giovane Giovanbattista Cutolo, detto “Giò Giò”. Ricordiamo la triste vicenda che vide coinvolto il giovane musicista. ucciso a Napoli a soli 24 anni. Il gip del Tribunale dei minori ha condannato lo scorso marzo a venti anni di reclusione il minorenne responsabile dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo. Un verdetto che accoglie la ricostruzione dei pm dei Colli Aminei: omicidio volontario aggravato da futili motivi.

La festa della mamma a Domenica in

La festa della mamma poi sarà protagonista di un talk dedicato a questa figura importantissima con tante mamme celebri ospiti di Mara Venier. Previste in studio la conduttrice Paola Perego, la showgirl Alba Parietti, l’attrice Rosanna Banfi, la conduttrice Rosanna Lambertucci, la showgirl Carmen Russo e la conduttrice e cantante Carolina Benvenga, molto amata dai bambini e ragazzi con il singolo “Super mamma“.

La musica con Francesco Gabbani e Fabrizio Moro

Il mondo della musica sarà rappresentato da due amici di vecchia data di Domenica in, ovvero Francesco Gabbani, che lancerà il suo nuovo singolo dal titolo “Frutta malinconia” e Fabrizio Moro con il suo nuovo pezzo per l’estate dal titolo “Maledetta estate“.

L’appuntamento dunque è per la trentacinquesima puntata di Domenica in a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1 il prossimo 12 maggio 2024, il tutto diretto e condotto come sempre da Mara Venier.