Il nuovo corso delle serie italiane Mediaset parte a settembre, con Luce dei tuoi occhi: è questo il titolo della nuova fiction con cui Canale 5 dà il via alla propria stagione seriale. E, per farlo, si affida a due volti notissimi ed amatissimi dal pubblico della fiction della concorrenza. Ma di cosa parla Luce dei tuoi occhi? Continuate a leggere e scoprirete tutte le informazioni che stavate cercando!

Luce dei tuoi occhi, la trama

Emma Conti (Anna Valle) è una famosa étoile internazionale che da anni vive a New York. Si è trasferita negli Stati Uniti da Vicenza, dopo aver perso la figlia Alice, avuta da Davide (Bernardo Casertano) e morta poco dopo la sua nascita. Travolta dal dolore, ha deciso di cambiare vita continuando però a lavorare come ballerina.

E’ una lettera anonima a riportarla nel passato: c’è, infatti, chi sostiene che Alice non sia morta e non solo, che oggi sia una ballerina, allieva della stessa scuola di danza di Vicenza frequentata da giovane da Emma. La protagonista non ci pensa due volte: fa il biglietto e vola in Italia, ottenendo di diventare insegnante in quell’Accademia.

Qui conosce le varie ballerine del suo corso: Valentina, Anita, Miranda, Sofia, Alessia e Martina. Tra di loro potrebbe esserci Alice, ed Emma cerca in ogni movimento del corpo e dettaglio del viso quella prova che possa dare ragione a quella lettera anonima. Nel farlo, si appassiona ad ognuna delle loro storie, diventando non solo un’insegnante, ma anche una confidente.

Nel farlo, Emma deve fare i conti con il proprio passato, i propri sentimenti per Davide, mai sopiti, ma anche con un possibile nuovo amore, rappresentato dal professore Enrico Leoni (Giuseppe Zeno), insegnante di Fisica in un liceo e padre di Miranda, una delle allieve di Emma.

Luce dei tuoi occhi, il cast

A guidare il cast di Luce dei tuoi occhi ci sono Anna Valle e Giuseppe Zeno, due volti che solitamente siamo abituati a vedere nelle fiction Rai e che hanno sempre recitato in serie di grande successo di pubblico.

Anna Valle è Emma Conti: un étoile di fama internazionale che ora vive a New York. Era solo una ragazza quando aveva deciso di lasciare Vicenza dopo la perdita prematura della sua Alice, la bambina avuta da Davide (Bernardo Casertano) il suo primo, vero, grande amore. Torna a Vicenza dopo che una lettera anonima insinua il dubbio che sua figlia sia ancora viva.

Giuseppe Zeno è Enrico Leoni: insegnante di Fisica in un liceo di Vicenza e padre di Miranda, una delle allieva della scuola di danza in cui Emma va ad insegnare. Con il suo carattere e la sua premura verso Emma, diventa anche un possibile interesse amoroso della protagonista, aiutandola nella sua ricerca della verità.

Bernardo Casertano è Davide: grande amore del passato di Emma. I due, in passato, hanno avuto una figlia, Alice, morto poco dopo essere nata. Quando Emma torna a Vicenza, i sentimenti nei suoi confronti si riaccenderanno, costringendo Emma a confrontarsi con il suo passato.

Oltre a loro tre, il cast include anche numerosi altri attori, come Francesca Beggio, Paola Pitagora, Luca Bastianello, Maria Rosaria Russo, Riccardo De Rinaldis, Elisa Visari, Sabrina Martina, Gea Dall’Orto, Rebecca Antonaci, Stella Maya Epifani, Linda Pani, Matteo Pagani, Carla Ferraro, Yari Gugliucci, Paolo Romano, Valentina Valsania, Francesca Giovannetti, Vincenzo Vivenzio, Agnese Nano, Vanni Bramati, Paola Sambo, Giancarlo Previati e Magdalena Grochowska.

Luce dei tuoi occhi, regista e sceneggiatori

La regia di Luce dei tuoi occhi è affidata a Fabrizio Costa, regista già altre fiction con L’Allieva, Scomparsa ed il Commissario Nardone, così come di numerosi film-tv del ciclo Purché finisca bene. A scrivere la sceneggiatura, invece, Eleonora Fiorini e Davide Sala.

La serie è prodotta per Rti da Banjay Studios Italy, il cui produttore Massimo Del Frate ha commentato durante la presentazione al Giffoni Film Festival le difficoltà produttive incontrate durante le riprese in piena pandemia:

“Saremmo dovuti partire a gennaio 2020, ma è successo qualcosa di scioccante che non avevamo la minima idea di come affrontare. Non sapevo se saremmo mai riusciti a girare, ma durante il lockdown abbiamo studiato alcuni protocolli di sicurezza per salvaguardare la salute di tutti e permettere al sistema audiovisivo di andare avanti. Abbiamo iniziato le riprese a luglio con grandissima emozione in parte a Roma e in parte a Vicenza. E non è un mistero che abbiamo avuto casi di Covid sul set”.

Mediaset detiene i diritti della fiction sia per l’Italia che per la Spagna, mentre gli altri diritti internazionali (la serie sarà venduta all’estero con il titolo “My Ballerina”) sono di Banjay Rights, con l’intenzione ovviamente di portare la fiction anche negli altri Paesi.

Luce dei tuoi occhi, quando va in onda?

La data di uscita di Luce dei tuoi occhi non è ancora stata comunicata, ma Mediaset ha annunciato che la serie tv andrà in onda a partire da settembre 2021, ogni mercoledì sera, che resta così la serata scelta dal gruppo del Biscione per proporre le proprie serie originali.

Luce dei tuoi occhi, quante puntate sono?

Gi episodi di Luce dei tuoi occhi sono in tutto dodici, che Canale 5 manderà in onda due per volta, per sei prime serate, ogni mercoledì sera, a meno che non decida di proporre doppi appuntamenti o di cambiare il giorno di messa in onda.

Luce dei tuoi occhi, dov’è stato girato?

La location principale per le riprese di Luce dei tuoi occhi è Vicenza: i luoghi scelti dalla produzione sono stati Piazza delle Erbe, piazza San Lorenzo, la sede dell’associazione 11 settembre, e poi il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati. Alcune scende sono state girate anche in provincia, a Brendola. A Roma, invece, sono stati girati gli interni.

Luce dei tuoi occhi, video

Anna Valle, a Giffoni Film Festival, presenta Luce nei tuoi occhi.