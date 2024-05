Europa League 2023-2024: ecco dove vedere in diretta tv le partite di Roma e Atalanta valide per il ritorno delle semifinali.

Europa League, le partite del 9 maggio 2024 in diretta tv: Roma su Rai 1, Atalanta in differita su TV8

Questa sera, scopriremo le finaliste dell’edizione 2023-2024 della UEFA Europa League che si contenderanno il trofeo il prossimo 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda.

Roma e Atalanta potrebbero essere le protagoniste di una finale tutta italiana ma i giallorossi sono chiamati ad una vera e propria impresa in casa dei neo-campioni di Germania del Bayer Leverkusen, dopo la sconfitta interna per 0-2 nel match di andata. La situazione dei bergamaschi, invece, è più tranquilla, considerando che, sette giorni fa, la squadra di Gian Piero Gasperini ha ottenuto un buon pareggio in casa dell’Olympique Marsiglia.

Di seguito, trovate la programmazione tv riguardante le due partite nei dettagli.

Europa League: dove vedere la partita della Roma

Bayer Leverkusen-Roma sarà visibile in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 21 (collegamento alle ore 20:35). La telecronaca della partita sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordo campo, ci sarà Tiziana Alla che si occuperà anche delle interviste. Lo studio è condotto da Francesca Spaziani Testa con il commento di Sebino Nela e Lele Adani.

La partita sarà disponibile anche su Sky Sport, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW, sempre a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordo campo, ci saranno Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Il telecronista di Diretta Gol, invece, sarà Riccardo Gentile.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e anche su Sky Sport 4K alle 20 e alle 23, andranno in onda gli studi pre e post-partita condotti da Leo Di Bello, con la partecipazione di Aldo Serena, Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis.

Il match, inoltre, sarà disponibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo.

Europa League: dove vedere la partita dell’Atalanta

Come avvenuto una settimana fa, anche Atalanta-Olympique Marsiglia sarà visibile in chiaro ma in differita, precisamente su TV8 a partire dalle ore 23.

La partita andrà in onda in diretta su Sky Sport, precisamente su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, NOW e Sky Sport 4K, a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordo campo, invece, ci saranno Massimiliano Nebuloni e Martina Presello. La telecronaca di Diretta Gol, infine, è affidata a Dario Massara.

Il match, inoltre, sarà visibile anche su DAZN. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi.