Quante altre avventure potrebbero esserci per Luca Travaglia e, quindi, per Il Clandestino 2? A poche ore dal finale della prima stagione della nuova serie tv di Raiuno diretta da Rolando Ravello e con Edoardo Leo nei panni del protagonista, ci chiediamo se Il Clandestino 2 si farà. Una domanda che non ha ancora trovato risposta nella Rai, ma che ci permette di fare alcune osservazioni sul formato di questa serie tv.

Il Clandestino 2 si farà?

Come detto, dalla Rai non è giunta ancora alcuna conferma in merito, ma Edoardo Leo (che è tornato alla fiction dopo sei anni di lontananza) ha già dichiarato di essere pronto a vestire nuovamente i panni di Luca Travaglia, ex ispettore dell’Antiterrorismo di Roma che dopo un attentato che non è riuscito a sventare ed in cui ha personla vita la compagna si trasferisce a Milano.

Qui, insieme all’amico Palitha (Hassani Shapi), Luca ha avviato un’attività di investigatore privato, ritrovando in parte la voglia di vivere e, soprattutto l’amore, grazie alla vicinanza di Carolina (Alice Arcuri), per cui ha iniziato a lavorare come guardia del corpo.

La prima stagione si è composta di dodici episodi, ciascuno con un caso di puntata, ovvero un’indagine che Luca e Palitha hanno condotto insieme per conto delle persone che li hanno contattati in cerca di aiuto. Un formato, quello della trama verticale, che è stato affiancato dalla trama orizzontale legata al mistero di cosa sia effettivamente accaduto la sera dell’attentato in cui è morta Khadija (Lavinia Longhi).

Una volta risolto questo mistero, però, Il Clandestino potrebbe andare avanti con una seconda stagione, nuovi casi e, perché no, un nuovo mistero che attraversi tutte le puntate, magari soffermandosi sul rapporto tra Luca e Carolina ed i suoi sviluppi.

Gli ascolti de Il Clandestino

Come finisce Il Clandestino?

Al suo debutto, l’8 aprile 2024, Il Clandestino ha raccoltodi telespettatori (19,5% di share). I primi cinque appuntamenti (su sei totali) sono invece stati visti(17,4%); da evidenziare anche la scelta di Raiuno di “sospendere” per una settimana la messa in onda della fiction , cosa che avrebbe potuto far perdere un po’ di pubblico alla serie, che invece ha retto bene anche questa programmazione.

L'ultima puntata della prima stagione, in onda martedì 14 maggio 2024 su Raiuno e su RaiPlay, è composta da due episodi dal titolo "La terza moglie", con una storia divisa in due parti. Luca torna alle origini del suo racconto, infiltrandosi come addetto alla sicurezza di un uomo d'affari che potrebbe essere coinvolto nella cellula terroristica a cui sembra appartenesse Khadija.

Quando il protagonista scopre che il contatto con questa cellula è una sua vecchia conoscenza, per Luca potrebbe giungere finalmente l’occasione di far arrestare la persona che gli ha rovinato la vita ed avere le risposte che cerca da tempo. Le cose, però, si complicano.