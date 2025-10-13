Il commissario Montalbano è ancora un fenomeno televisivo senza eguali

È difficile trovare in Italia qualcuno che non abbia mai visto almeno un episodio de Il commissario Montalbano. Fin dal debutto del 1999 con Il ladro di merendine, le indagini del commissario di Vigata hanno conquistato un pubblico vastissimo, trasformando la fiction in un classico moderno. Col passare degli anni questo legame non solo non si è affievolito, ma si è consolidato: Montalbano è diventato una presenza familiare dell’immaginario televisivo, un appuntamento che si cerca per il piacere di rivedere personaggi, luoghi, rituali. Il fenomeno non si spiega con una sola ragione: è l’incastro felice di più elementi – scrittura, regia, interpreti, atmosfera – che ha creato un mondo riconoscibile e accogliente, al tempo stesso popolare e d’autore.

Il commissario Montalbano è ancora la fiction di maggior successo in Italia

I numeri, in un’epoca di frammentazione televisiva, raccontano una tenuta eccezionale per la serie di Rai 1. Gli episodi in prima visione hanno spesso superato soglie che oggi appaiono irraggiungibili, e perfino le repliche continuano a vincere la serata con milioni di spettatori, attestandosi raramente sotto il 20% di share. È il segnale di una rivedibilità rara: conoscere già il colpevole, nel caso di Montalbano, non spegne l’interesse perché il piacere sta anche nel percorso, nelle relazioni, nei dettagli coltivati di episodio in episodio. E soprattutto, nella fiction le indagini sono spesso solo un pretesto per raccontare dinamiche politiche, personali e sociali che – purtroppo – rimangono sempre attuali.

Rai 1 ricorre a Il commissario Montalbano nei momenti strategici del palinsesto perché è una certezza, e lo è per motivi che vanno oltre il dato Auditel. La serie offre una qualità percepita che il pubblico riconosce e premia, come se ogni passaggio fosse una piccola prima volta.

La forza delle storie di Andrea Camilleri: perché è importante riscoprirle oggi

Alla base c’è la scrittura, sia che si parli di sceneggiatura che dei romanzi che sono alla base. Andrea Camilleri ha costruito un universo narrativo che fonde giallo e racconto sociale, ironia e malinconia, lingua e dialetto. Nei libri – e negli adattamenti – il delitto è spesso una lente che ingrandisce il presente: la politica, la corruzione, l’immigrazione, lo scontro tra legalità e convenienza. Non si tratta solo di scoprire chi ha fatto cosa, ma di osservare come vive una comunità e quali contraddizioni la attraversano.

La versione televisiva ha saputo trasportare questo impianto sullo schermo senza tradirne lo spirito, al contrario sottolineandolo attraverso dialoghi sapidi, tempi di racconto mai isterici, personaggi secondari che non sono figurine ma funzioni vive della storia. Questo spessore, questa stratificazione, consente a Montalbano di parlare a pubblici diversi, dal semplice fan del giallo al lettore che cerca, più che un enigma, un carattere.

Luca Zingaretti e un cast indimenticabile

Il volto e l’anima del commissario Montalbano sono di Luca Zingaretti. L’attore, nonostante esteticamente molto diverso dal personaggio dei romanzi, ha fatto suo fin dalla prima inquadratura il modo di essere, di vedere, di pensare di Salvo Montalbano. E questo ha annientato in un colpo solo la distanza fisica e ci ha restituito tutta la complessità di un uomo come tanti, sempre in bilico tra la sua visione di giustizia e la realtà delle cose. Zingatetti ha trovato il punto d’equilibrio tra fermezza e ironia e il suo è un protagonista denso, contraddittorio, profondamente umano.

In lui il pubblico riconosce un’idea di integrità semplice e radicale: Montalbano non è l’eroe infallibile ma uno che sbaglia, si arrabbia, si commuove. E tuttavia resta “un uomo che non ha prezzo”, come disse Zingaretti, per questo esercita un’attrazione immediata. Attorno a lui si muove una compagnia di volti ormai di casa, da Mimì Augello (Cesare Bocci), amico e vice, all’ispettore Fazio (Peppino Mazzotta), la coscienza operativa e meticolosa. Fino all’irresistibile Catarella (Angelo Russo), macchina comica che alleggerisce senza mai stonare.

E poi Livia, presenza costante anche quando è lontana. Il sentimento a distanza è forse fin da subito stata l’innovazione più interessante, in grado di dare profondità al personaggio senza ingabbiarlo in una routine romantica. È proprio l’alchimia tra gli attori uno dei segreti del continuo e instancabile successo della fiction: rivederli è come tornare in un luogo in cui ci si sente bene, tra amici.

Regia e atmosfera: la Sicilia come protagonista

Non si può parlare di Montalbano senza menzionare il personaggio trasversale, esotico ed estremamente italiano al tempo stesso: la Sicilia. Le location della serie – tra Ragusa Ibla, Scicli e Punta Secca – non sono solo sfondo, ma un dispositivo estetico che definisce il tono e il ritmo. Alberto Sironi, regista storico della serie, ha saputo trovare le giuste inquadrature e la giusta luce per mostrare una Sicilia a tratti sospesa, quasi fuori dal tempo, che conferisce alla serie un respiro cinematografico più che televisivo.

È una realtà riconoscibile, eppure idealizzata quel tanto che basta per diventare mito. La cucina, i bagni nel mare cristallino sono piccoli rituali che scandiscono la vita di Salvo e che lo spettatore aspetta come segni di una routine affettiva. Anche quando il racconto tocca temi duri, dall’immigrazione clandestina alle infiltrazioni mafiose nella politica o anche i delitti più sanguinosi, la messa in scena mantiene un’eleganza che dà spazio allo sguardo e al pensiero.

Il commissario Montalbano: un classico intramontabile della TV italiana

Il commissario Montalbano ha il dono raro di parlare a tutti senza rinunciare a una personalità forte. È popolare perché accessibile, divertente, pieno di caratteri memorabili. È d’autore perché coltiva tempi, scelte visive, dialoghi e omissioni che non seguono l’ansia del minuto successivo. In un mercato televisivo che troppo spesso rincorre schemi internazionali, la serie ha rivendicato una specificità tutta italiana facendone un segno di riconoscibilità. È la particolare miscela di luogo, lingua, abitudini a renderlo speciale.

Ed è anche per questo che le repliche tengono: ci si torna non per la sorpresa del colpo di scena, ma per ritrovare un tono, un’etica, un paesaggio. Paradossalmente, più la serie insiste sull’identità locale, più acquista universalità. I conflitti morali, i rapporti di lavoro, l’amicizia, l’amore, il cibo come linguaggio, infatti, sono chiavi immediate ovunque.

In definitiva Montalbano non passa di moda perché non ha mai creduto nelle mode: si è affidato ai fondamentali – una grande scrittura, una regia coerente, attori in stato di grazia, un territorio che parla – e li ha praticati con ostinazione. Forse il segreto sta tutto qui.