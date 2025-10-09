Il Commissario Montalbano sale ancora, Io Canto Family non tiene il passo. Circo Massimo frenato all’esordio. I dati Auditel dell’8 ottobre 2025

Il Commissario Montalbano, per la Rai, equivale a una partitissima di Champions League. Sia il martedì che il mercoledì fa incetta di ascolti. Chi pensava che le repliche fossero una minestra riscaldata aveva fatto male i conti: le vicende di Vigata, frutto della penna di Andrea Camilleri, rendono come una prima visione. Forse qualcosa in più.

La fiction Rai, sulla rete ammiraglia, arriva al 20,2% nel centenario del compianto scrittore. Un secolo di qualità, qualcosa in meno in ambito televisivo, ma sempre di grande impatto. Non può nulla Io Canto Family su Canale 5. La trasmissione, condotta da Michelle Hunziker, si ferma al 15,2%. Non basta neanche un gancio eccellente come La Ruota della Fortuna (che nel preserale vince sistematicamente contro Affari Tuoi) a far spostare gli italiani su Mediaset. Tutti (o quasi) vogliono Montalbano che la settimana prossima andrà in onda solo di mercoledì, uno “sconto” di palinsesto a cui Cologno Monzese già pensa per approfittarne.

Montalbano corazzata per Raiuno, Federica Sciarelli anima Chi L’ha Visto?

Su Rai2 Occhi di Gatto arriva al 2,8%, mentre la terza rete con Chi L’ha Visto? sfiora il 10%. Federica Sciarelli è un’altra certezza del piccolo schermo, da quando ha preso le redini di uno dei programmi più longevi della Rai, i risultati sono sempre stati in crescendo. Con il valore aggiunto della concorrenza. Anche altrove hanno iniziato a parlare di cronaca nera, ma in pochi televisivamente parlando possono reggere il confronto con la conduttrice. Il pubblico sceglie Rai3, quando bisogna fare i conti con il giallo. Oltre la fiction, verso l’investigazione autentica. Rete4, con Realpolitik, perde terreno e si ferma al 4%.

La trasmissione ha perso un punto e mezzo rispetto alle scorse settimane, porzione di pubblico che è andata sul Nove. La prima puntata di Circo Massimo, con Massimo Giannini, che tratta gli stessi temi di Labate, ha totalizzato l’1,5% di Share. Nemmeno la presenza di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, riferimenti della Warner Bros Italia, è riuscita ad alzare gli ascolti per il nuovo programma della rete all’esordio.

Borghese salva la serata a TV8

Lezioni di Mafie arriva al 4,5% di Share. Buon risultato per La7 che coltiva un progetto ambizioso e pretende unicamente di rosicchiare terreno un po’ alla volta. Settimana dopo settimana la platea televisiva si sta abituando al contenitore di Cairo, una lente d’ingrandimento sulla criminalità organizzata.

TV8, invece, punta tutto su quello che è diventato un cult dell’emittente: 4Ristoranti, con Alessandro Borghese, ormai è una certezza. Assicura il 3,1% di Share che, con il traffico della serata, è comunque un buon punteggio. In termini di risultati, il palinsesto generalista italiano si conclude con la divisione equa tra Iris, Canale 20, RaiMovie e RaiPremium che scelgono – rispettivamente – La Ragazza di Stillwater, Serpico e la replica di Ballando Con Le Stelle. Rai4, invece, punta su Fuori dall’Oscurità.