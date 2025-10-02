Ballando con le Stelle cambia orario: la Rai modifica la programmazione

La prima puntata di Ballando con le Stelle si direbbe che abbia lasciato un po’ di “amaro in bocca” in casa Rai. Il talent show di Milly Carlucci è tornato in onda ma non ha portato – a quanto pare – i risultati sperati. Così l’azienda di viale Mazzini avrebbe già deciso di correre ai ripari, cambiando la programmazione del sabato sera.

Ballando con le Stelle, infatti, avrà un nuovo orario, una decisione presa per contrastare la concorrenza Mediaset che, prima con La Ruota della Fortuna, poi con Tu si que vales?, ha primeggiato nella “battaglia per gli ascolti”. Così la Rai ha attuato in modo immediato un “cambio di rotta” e nel nuovo schema c’è una novità anche per il programma di Milly Carlucci.

A che ora andrà in onda Ballando con le Stelle il sabato

La Rai subito dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle ha preso una decisione importante, poiché gli ascolti avrebbero vacillato nello scontro diretto prima con il programma di Gerry Scotti, poi con quello di Maria De Filippi, ha scelto di prevedere una puntata di Affari Tuoi anche il sabato sera. Fino a questo momento il game show condotto da Stefano De Martino non andava in onda, ma adesso l’azienda di viale Mazzini è intenzionata a sfruttare l’effetto traino.

Ancor di più perché su Canale Cinque La Ruota della Fortuna non si ferma il sabato e, visto che è noto come abbia un ampio seguito, si è deciso di posticipare l’inizio di Ballando con le Stelle per fare spazio a una puntata completa di Affari Tuoi. Così il programma di Milly Carlucci inizierà alle ore 21.30, non più alle 20.35 com’era accaduto per la prima puntata, portandolo allo scontro diretto con il programma di Gerry Scotti, che ha ottenuto picchi del 26% di share, contro il 19% del talent show di Rai 1.

L’obiettivo è quello di sfruttare al massimo il potenziale del programma condotto da Stefano De Martino, evitando così di perdere parte del pubblico “per strada”. Sulla questione dei numeri era intervenuta Milly Carlucci che aveva spiegato come si è sempre scontrata nella sua carriera con altri programmi e questo l’ha spinta a dare sempre il massimo: “(…) Ho sempre pensato a fare il meglio per il programma e nel tempo devo dirti che la concorrenza aiuta a non sederti mai sugli allori, a non fare il copia e incolla dell’anno prima”.

Non si sa se la decisone della Rai di cambiare programmazione porterà i risultati sperati, intanto Canale Cinque prima con La Ruota della Fortuna e poi con Tu si que vales? – che ha subito dimostrato come in quest’edizione farà scintille – ha raccolto un’ottima quantità di ascolti.