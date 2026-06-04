Le soap turche conquistano Mediaset: cosa ci dice questo della televisione italiana

Nell’estate 2026 Mediaset sostituisce Uomini e Donne con due soap turche: Far Away e Un Nuovo Inizio. Non è la prima volta, e non sarà l’ultima. Le serie turche hanno già ampiamente preso quota da tempo, un fenomeno che merita di essere capito, non solo registrato.

Nel corso dell’estate 2026, che sui palinsesti Mediaset è già cominciato con la sostituzione di Amici e Uomini e Donne — programmi di Maria De Filippi che occupano gran parte del pomeriggio di Canale 5 da anni — con due produzioni turche: Far Away e Un Nuovo Inizio. Non è la prima volta.

Il fenomeno delle soap turche

Terra Amara ha già fatto numeri straordinari su Canale 5, e Endless Love ha replicato il successo su Rai 1. Le serie turche non sono più un esperimento: sono diventate una voce strutturale del palinsesto estivo italiano, e cominciano a comparire anche in periodi dell’anno diversi dall’estate.

Perché funzionano le soap turche

Le ragioni del successo delle serie turche in Italia sono più di una. La prima è economica: costano molto meno di una produzione italiana equivalente, vengono già con stagioni lunghe di episodi già girati e con un doppiaggio italiano ormai rodato. Per una rete che deve riempire il pomeriggio estivo con un budget limitato, è una soluzione quasi ovvia.

La seconda ragione è narrativa. Le diziler — così si chiamano le serie TV turche — hanno una struttura melodrammatica molto vicina a quella delle soap italiane classiche: famiglie ricche, amori impossibili, tradimenti, colpi di scena, personaggi con backstory elaborate. Un pubblico abituato a Vivere, a Il Segreto, piuttosto che all’interminabile e tutt’ora in onda Beautiful riconosce immediatamente il linguaggio e lo accetta. Il contesto culturale è diverso, ma la grammatica narrativa è la stessa.

Qualità a costi contenuti

La terza ragione è più sottile: le diziler turche hanno una qualità di produzione visiva superiore alla media delle soap europee. Sono girate in location reali spesso bellissime, con budget cinematografici per gli standard del formato. Il risultato è un prodotto che sembra più costoso di quello che è. La Turchia si è attrezzata per tempo allestendo vere e proprie cittadine con teatri di posa organizzatissimi, moderni, in grado di realizzare decine e decine di episodi in poche settimane. Ad Antalya, Ankara, ma soprattutto a Istanbul dove da qualche anno sono in vendita anche pacchetti turistici per gli appassionati di questi prodotti televisivi.

Molte delle serie più famose vengono girate direttamente nelle ville sul Bosforo, nei quartieri storici di Istanbul e nei grandi complessi residenziali e ricchi della periferia come Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Bebek e Ortaköy. Gran parte dell’industria delle soap turche è fisicamente concentrata in un raggio di pochi chilometri a Istanbul, un po’ come accadeva in Italia tra gli studi Rai di Saxa Rubra e quelli Mediaset di Cologno Monzese. Questo ha contribuito alla crescita della Turchia come uno dei maggiori esportatori mondiali di fiction televisiva con un indotto a dir poco impressionante.

Cosa ci dice della TV italiana

Il successo delle serie turche sulla televisione generalista italiana racconta qualcosa che non è sempre comodo ammettere: la produzione italiana di fiction e soap per il pomeriggio non è competitiva. Non in termini di qualità narrativa — ci sono esempi italiani eccellenti, sia in termini di scrittura che di interpretazione — ma in termini di rapporto costo-volume. Produrre una soap italiana richiede investimenti che le reti non vogliono più sostenere per fasce orarie che non sono la prima serata, soprattutto se una soap viene considerata un investimento a lunghissimo termine: anche di anni.

Il risultato è paradossale: la televisione italiana importa contenuti stranieri per riempire spazi che un tempo erano occupati da produzioni nazionali, riducendo ulteriormente le opportunità per attori, sceneggiatori e tecnici italiani. È un circolo vizioso che le reti razionalizzano con i dati di ascolto — e i dati spesso danno loro ragione — ma che nel lungo periodo impoverisce l’ecosistema produttivo italiano.

Ma ecco la questione che forse nessuno vuole porsi: se il pubblico pomeridiano italiano accetta con entusiasmo le serie turche, non è perché abbia smesso di volere storie italiane. È perché nessuno gliele sta offrendo. Ed è solo per una questione puramente economica.