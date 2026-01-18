Propaganda Live, “le ricette del cuore” fanno scoprire il Web agli anziani: Leonardo Parata diverte con intelligenza

Propaganda Live, con la rubrica “Le ricette del Cuore”, ha trovato la propria vis comica. Leonardo Parata mescola ironia, garbo e curiosità al cospetto di anziani che scoprono il mondo del Web divertendosi.

Propaganda Live è un appuntamento fisso del venerdì sera per molti. Alcuni addirittura seguono Diego Bianchi e la sua equipe dai tempi di Gazebo, oppure a partire da Tolleranza Zoro. I fedelissimi non si smentiscono mai. Da quando la trasmissione è approdata a La7, tuttavia, il pubblico è aumentato e Cairo può contare su un titolo forte in grado di animare le percentuali di ascolto tra corretta informazione e intrattenimento.

Le peculiarità del format sono chiare, informare divertendo è un obiettivo possibile e raggiunto da un solido gruppo di lavoro che si arricchisce anche di particolari spazi e porzioni di scaletta diventate un vero e proprio cult. In principio era Missouri 4 con le sue interviste al centro di Roma, poi è toccato a Memo Remigi e ora – la quota comica del programma, se così si può definire – spetta a Leonardo Parata.

Propaganda Live scopre la sua vis comica

Il cronista si è costruito, a propria immagine e somiglianza, una rubrica particolarissima: prende il nome de “Le ricette del Cuore”. L’eredità è quella de “La posta del Cuore” e si basa sull’interazione degli anziani con il pubblico televisivo. Inizialmente era soltanto a Roma, ma con il passare del tempo Parata si è reso conto che le potenzialità del pubblico più vetusto potevano esprimersi televisivamente anche nel resto d’Italia.

Quindi, se i primi anni Parata andava in giro per i quartieri più popolari di Roma a far rispondere alle domande degli utenti uomini e donne della Capitale. Impegnati a risolvere problemi di cuore derivanti da varie segnalazioni della Rete. In questa nuova occasione, Parata si diverte (e fa sorridere il pubblico) a girare varie parti d’Italia per chiedere a uomini e donne anziane le ricette del cuore. Un piatto particolarmente afrodisiaco, in grado di rafforzare il rapporto.

“Le ricette del cuore”

Questo incipit fornisce una serie di passaggi molto simpatici, contraddistinti dalla forza dell’ironia e dalla spontaneità degli interlocutori, che rendono la trasmissione più godibile e in grado di contemplare anche una sana dose di leggerezza. Una trasmissione intera tra politica e attualità somiglia a un’impresa ardua, ma con il giusto intermezzo in grado di spezzare l’atmosfera sembra tutto possibile e a portata di click. Infatti i video della rubrica targata Parata spopolano anche sui social. Il cronista, con la giusta dose di sensibilità, irriverenza e fantasia, si è guadagnato il ruolo di outsider della trasmissione.

Propaganda Live può contare su una ulteriore formula vincente rappresentata dalla porzione di programma rappresentata dalla rubrica che, fra le altre cose, è in grado di allargare la conoscenza del Web agli anziani che cominciano a familiarizzare con un mondo ritenuto troppo distante. Parata, però, è in grado di coniugare garbo, sensibilità e intelligenza con un ottimo lavoro di montaggio. Il risultato è un blocco di trasmissione estremamente godibile.

Il lato social del piccolo schermo

“Le ricette del Cuore”, infatti, diventano un appuntamento fisso che sfocia anche in un discreto appeal settimanale. La curiosità degli utenti e degli affezionati alimenta il limbo fra una puntata e l’altra. Gli estimatori, infatti, chiedono spesso di riproporre lo stesso iter in altre città rispetto all’itinerario mostrato sinora. L’atmosfera, quindi, diventa itinerante anche solo attraverso un colpo di telecomando e un commento sulla pagina Instagram ufficiale del programma.