Il cast di Un Passo Dal Cielo 7 presenta numerose novità: a cominciare dal ruolo della protagonista, che passa da Daniele Liotti a Giusy Buscemi. La sua Manuela Nappi, già vista nella terza stagione e poi nella sesta, è ora cresciuta tanto da diventare Ispettrice di Polizia ed affiancare il fratello Vincenzo (Enrico Ianniello) nelle indagini che faranno da filo rosso per tutte le otto puntate della stagione.

Immancabile, poi, la presenza del mitico Huber (Gianmarco Pozzoli), vena comica della serie, quest’anno alle prese con i segreti che la figlia gli nasconde. Tornano, inoltre, Serena Iansiti nei panni di Carolina, personaggio che abbiamo conosciuto due anni fa ma anche Rocio Muňoz Morales (Eva). Presenti, come guest-star, anche Joe Bastianich e Massimiliano Ossini.

E poi? Il resto del cast è formato da nuovi personaggi e, quindi, che nuovi attori ed attrici che sono saliti in quota per dare vita alla nuova avventura di Un Passo Dal Cielo. Scopriamo insieme, allora, chi sono.

Un Passo Dal Cielo 7, cast

Marco Rossetti è Nathan: è noto in paese come “l’uomo degli orsi” perché da bambino è stato ritrovato nella foresta, solo. A quanto si dice, sembra sia stata un’orsa a curarsi di lui e a crescerlo. Adottato da due antropologi, i genitori di Adele (Giulia Vecchio), una volta compiuta la maggiore età, Nathan è tornato a vivere nella natura selvaggia, dove abita da solo ormai da più di quindici anni. Nathan vive in compagnia della sua orsa in una casa isolata che domina la valle, con lo stretto necessario per sopravvivere e cacciare. Si è rifugiato nel bosco dopo essere stato denunciato per aggressione da Luciano Paron (Giorgio Marchesi), un tempo fidanzato della sorella Adele. Dalle cime appartate, Nathan guarda in basso verso la civiltà, osservando da lontano le cose degli uomini, a cui cerca di mescolarsi il meno possibile. Ma ora la foresta è in pericolo proprio a causa di Paron, che -Nathan ne è certo- la sta inquinando con sversamenti illegali. Pur di fermarlo, sarà disposto ad accettare anche l’aiuto di Manuela, che a sua volta ha un conto in sospeso con Paron.

Marco Rossetti ha già recitato in altre serie, come Doc-Nelle tue mani, Blackout-Vite sospese ed Odio il Natale.

Giorgio Marchesi è Luciano Paron: a prima vista sembra un cowboy d’altri tempi. A vederlo così, nessuno direbbe che è l’uomo più ricco e potente della valle, proprietario di una delle più grandi mandrie di bovini del Veneto. Ma Paron non è solo un allevatore: è un personaggio importante della comunità, un punto di riferimento amato, un padrone generoso e temibile. Paron però ha un cruccio: non ha eredi. Per questo, all’inizio della nostra storia, decide di prendere sotto la sua ala Mirko (Alessandro Bedetti), il figlio avuto con Adele da giovane e che non ha mai riconosciuto. Paron dovrà fare i conti con Adele, che cerca di allontanare Mirko dal padre, e con Nathan, convinto che Paron stia avvelenando i suoi boschi. Presto anche Manuela comincia a interessarsi a lui, quando intuisce che Paron potrebbe essere coinvolto in un’importante indagine. Ma niente sembra turbare Paron.

Giorgio Marchesi è un attore molto noto agli amanti delle fiction: ha recitato, tra gli altri, in Una Grande Famiglia, L’Allieva, Un Medico in Famiglia e La Sposa.

Leonardo Pazzagli è Gregorio Masiero: è un artista locale. Scolpisce il legno, trasformando alberi abbattuti dalle intemperie in statue dalle forme meravigliose. Ma ora è in serie difficoltà: da pochi mesi ha perso la moglie Roberta in quello che apparentemente è stato un incidente e deve crescere da solo il figlio Andrea di due anni. Senza Roberta, annientato da dolore, Gregorio è allo sbando e rischia di perdere l’affido di Andrea. Manuela lo avvicina apparentemente per caso. In realtà si sente in debito nei suoi confronti. La poliziotta prende a cuore il suo caso, cercando di aiutarlo a rimettere insieme i pezzi della sua famiglia e della sua vita. Nessuno dei due si aspetta che da questo incontro possa nascere un amore.

Leonardo Pazzagli si è fatto conoscere al pubblico recitando in Pezzi Unici, per poi far parte del cast di altre serie tv, tra cui Fedeltà.

Alessandro Bedetti è Mirko Sartor: è il figlio di Adele. Insieme vivono a Eden, una comunità per il recupero di ragazze minori con precedenti penali gestita da Adele. Mirko è l’unico ragazzo in questo luogo abitato da sole donne. È cresciuto senza un padre e senza figure maschili di riferimento, fino a quando scopre l’identità del genitore che Adele gli ha tenuta nascosta: Luciano Paron. Mirko non sa perché i suoi genitori si sono allontanati ma ha un’attrazione irresistibile per quest’uomo forte, affascinante e autoritario, tanto da entrare in conflitto con la madre pur di passare del tempo con lui. Una seconda figura maschile di riferimento per Mirko potrebbe essere lo zio Nathan. Sarà Manuela a cercare in ogni modo di avvicinare zio e nipote, per salvare Mirko da un padre ambiguo che vuole attirarlo a sé.

Il giovane Bedetti ha recitato anche in Nudes.

Giulia Vecchio è Adele Sartor: è una figura conosciuta a San Vito. Ha aperto una comunità di recupero, Eden, che con l’istituto della “messa alla prova” permette a ragazze minorenni di ripulirsi la fedina penale scontando la pena attraverso il lavoro nella natura anziché in carcere. Lì cresce da madre single Mirko, il figlio avuto da Paron quando era ancora adolescente. Nessuno sa perché Adele si sia allontanata da Paron: tutti pensano che lui non abbia voluto sposarla dopo averla messa incinta. In realtà, Adele custodisce un oscuro segreto, la ragione per cui ha dedicato la vita a proteggere le ragazze vulnerabili. Per lo stesso motivo non vuole che Mirko si riavvicini a suo padre. Per evitare il peggio, dovrà affidarsi al fratello adottivo Nathan, nonostante la difficile storia che li lega e li separa.

Giulia Vecchio ha recitato in Imma Tataranni, Trust e ne Il Paradiso delle Signore, a fianco della stessa Giusy Buscemi. Il suo personaggio, Anna Imbriani, è poi tornato anche nella versione daily.

Davide Tucci è Hans Christian: è l’uomo perfetto. Nordeuropeo, sportivo, empatico, in carriera, alla moda, amante delle auto sportive ma attento all’ambiente. Insomma, sotto molti punti di vista è l’esatto opposto di Vincenzo, che sarà in difficoltà nel vederlo ronzare attorno alla sua compagna. Hans arriva in valle perché lavora per Joe Bastianich, lo chef di fama internazionale che vuole investire nella promettente azienda vinicola di Carolina. Amico d’infanzia di Carolina, è evidentemente attratto da lei. La stessa Carolina, forse, rischia di vedere in lui non solo un amico attento e quando arriverà il momento della crisi con Vincenzo – perché la crisi arriva sempre – sarà proprio Hans a farsi avanti.

Tucci ha partecipato alla serie tv Barbari.

Francesca Masini è Lisa Fabricetti: è “il pulcino di mezzo” di Huber, una vera e propria ragazza modello. O almeno, così crede Huber. Perché come a volte accade a tutti i genitori, Huber non si è accorto che sua figlia è cresciuta e ha tirato fuori un caratterino niente male. Il pulcino, insomma, ha lasciato il nido. Gli adulti, ignari, credono che Lisa stia insieme all’innocente Paolino, il figlio di Carolina e Vincenzo. Cosa può andare storto? La verità, però, non è sempre quella che sembra e Lisa darà filo da torcere a suo padre, a Vincenzo e al povero Paolino. Che però potrebbe mostrare, inaspettatamente, di essere l’unico in grado di tenerle testa.