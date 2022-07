Il pubblico che frequenta con assiduità RaiPlay ed i suoi contenuti originali già la conosce. Per tutti gli altri, c’è un’occasione in più per scoprire Nudes, l’interessante serie tv italiana resa disponibile nell’aprile 2021 solo in streaming e che ora approva anche sulla tv lineare. L’appuntamento è da mercoledì 27 luglio 2022, in terza serata su Raidue, per fare la conoscenza dei tre protagonisti e delle loro storie. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

Nudes Rai 2, la trama

Le foto di Nudes, la serie tv in esclusiva su RaiPlay Guarda le altre 52 fotografie → La serie è il remake italiano dell’omonima serie tv norvegese diffusa nel 2019 e racconta, con un linguaggio giovane e contemporaneo, il difficile tema del revenge porn e dell’iperconnessione.

Gli episodi raccontano tre vicende scollegate tra di loro, con altrettanti protagonisti che mai s’incontrano: Vittorio (Nicolas Maupas, 4 episodi), Sofia (Fotinì Peluso, tre episodi) ed Ada (Anna Agio, tre episodi).

Gli episodi sono molto veloci, della durata di una ventina di minuti circa ciascuno: per ogni protagonista si va così a costruire un mini-film con un inizio, uno svolgimento ed un finale.

Nudes Rai 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono dieci. Quattro sono dedicati alla storia di Vittorio, tre a quella di Sofia ed altrettanti a quella di Ada.

Nudes Rai 2, episodi Vittorio

I quattro episodi di Vittorio vanno tutti in onda mercoledì 27 luglio.

Vittorio ha diciotto anni, è carismatico, proviene da una famiglia in vista e sembra nato per diventare un leader. A confermarlo, il fatto di aver guidato il gruppo di studenti vincitore di un bando indetto dalla città per la riqualificazione di uno spazio abbandonato.

Durante i lavori per l’inaugurazione del locale, però, Vittorio viene contattato dalla Polizia: una ragazza, Marta (Geneme Tonini), lo accusa di aver diffuso un video privato in cui lei è presente.

Vittorio ammette di conoscere la ragazza, di averla vista ad una festa di Halloween e di averle fatto un video, ma anche di aver perso il telefono: ipotizza, così, che a diffonderlo sia stato qualcun altro.

Una situazione che lo mette alla prova: Vittorio è alla ricerca non tanto di ambizione, quanto di poter dimostrare agli altri che anche lui può essere fallibile.

Nudes Rai 2, episodi Sofia

I tre episodi di Sofia vanno tutti in onda mercoledì 3 agosto.

Sofia, sedici anni, ha sempre sentito la necessità di mantenere il controllo, come dimostra anche la sua scelta di praticare lo sport dell’arrampicata insieme all’amica Emilia (Anna Signoroldi).

Oggi, però, è ad un bivio: mantenere quel controllo oppure lasciarsi andare ad una parte più ribelle di sé, tipica di quell’età. La sue amiche Viola (Catherine Rita Balsamo) ed Anna (Cecilia Bertozzi) la spingono a lasciarsi andare, così come Tommi (Giovanni Maini), il ragazzo che tanto le piace e con cui si apparta durante una festa. Sofia scopre in questo modo un mondo totalmente differente rispetto a quello che fino ad allora aveva condiviso con Emilia.

Nudes Rai 2, episodi Ada

I tre episodi di Ada vanno tutti in onda il 10 agosto.

Ada ha quattordici anni, e nonostante le sue compagne di classe stiano tutte entrando in quel mondo per cui desiderano dimostrare di essere più grandi, lei non sembra esserne particolarmente interessata.

La sua situazione familiare, con una madre single che sta preparandosi per il concorso da Caposala e poche possibilità economiche, la spingono a tenersi nascosta al gruppo, a rendersi invisibile.

La sua migliore amica Claudia (Alice Lazzarato), invece, vorrebbe accelerare i tempi, ed Ada prova a stare al suo passo, accettando anche di iscriversi ad una dating app.

Nudes Rai 2, il cast

Il cast della serie varia a seconda della storia raccontata, ma è guidato dai tre protagonisti. Due di loro, Nicolas Maupas e Fotinì Peluso, sono già noti al pubblico per aver lavorato il primo in Mare Fuori ed Un professore, la seconda in Romanzo Famigliare e La Compagnia del Cigno. Anna Agio, invece, è ad una delle sue prime esperienze di attrice.

Nudes Rai 2, cast episodi Vittorio

© Bim Produzione

Nicolas Maupas: Vittorio

Geneme Tonini: Marta

Giulia Sangiorgi: Costanza

Matilde Petazzoni: Gina

Alessandro Bedetti: Daniele

Amedeo Burzacchi: Luca

Francesco Le Rose: Ricky

Elena Di Cioccio: Elena Corradi

Stefano Fregni: avvocato Biscossi

Massimo Nicolini: Federico Corradi

Nudes Rai 2, cast episodi Sofia

© Bim Produzione

Fotinì Peluso: Sofia

Anna Signoroldi: Emilia

Catherine Rita Balsamo: Viola

Cecilia Bertozzi: Anna

Giovanni Maini: Tommi

Francesco Degli Esposti: Simone

Luigi Scheggi: Chici

Francesca Munari: Teresa

Andrea Bosca: Massimo

Nudes Rai 2, cast episodi Ada

© Bim Produzione

Anna Agio: Ada

Alice Lazzarato: Claudia

Linda Gennari: Paola

Luciano Scarpa: Prof. Mori

Nicoletta Della Corte: preside

Giuseppe Attanasio: Giancarlo

Nudes Rai 2, regista e sceneggiatori

La regia della serie è di Laura Luchetti; la sceneggiatura di Emanuela Canonico (Don Matteo, Che Dio Ci Aiuti), Matteo Menduni (1994), Valerio D’Annunzio (Giustizia per tutti, Gli orologi del diavolo) e Giulio Fabroni. A produrre, invece, Bim Produzione con Rai Fiction.

Nudes Rai 2, colonna sonora

Gli episodi si concludono infatti con il brano “Un po’ come noi”, terzo singolo dell’album “Ok” di Gazzelle, il cui videoclip, ha mostrato le prime immagini della serie tv

Nudes 2 stagione, si farà?

Per ora non si hanno notizie di una possibile seconda stagione della serie, anche se durante la conferenza stampa Luchetti aveva detto che si sarebbero potute raccontare altre storie. La versione originale della serie, prodotta in Norvegia, ha avuto una sola stagione.

Nudes serie tv, streaming su RaiPlay

La serie, anche se visibile in tv, continua ad essere disponibile in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.