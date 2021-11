Svestiti (solo temporaneamente, tranquilli) i panni di Lojacono, Alessandro Gassmann torna ad essere protagonista per una fiction di Raiuno. Un titolo nuovo, atteso, che riporta il pubblico delle serie tv italiane nel mondo della scuola: Un Professore, infatti, lo vedrà nei panni di un docente di un liceo romano alle prese con studenti con problemi di varia natura. Pronti a tornare in classe con il prof. Gassmann? Allora scegliete un banco e proseguite nella lettura: non preoccupate, oggi non si interroga!

Un Professore, quando va in onda?

Ma quando esce Un Professore? La data di messa in onda è stata annunciata da poco dalla Rai: la nuova fiction andrà in onda su Raiuno a partire dall’11 novembre 2021, quindi nella serata del giovedì, andando così a prendere il posto di un’altra novità della stagione, ovvero Fino all’ultimo battito.

Un Professore, la trama

Il protagonista è Dante Balestra (Gassmann), professore di filosofia da poco tornato a Roma. Qui inizia ad insegnare al Liceo Leonardo da Vinci. Il suo metodo di insegnamento è curioso e provocatorio: fa conoscere sì ai suoi alunni i grandi pensatori, ma poi li spinge sempre ad usare la propria testa. Così, Socrate, Nietsche, Epicuro e gli altri filosofi non sono più noiosi o difficili da capire, ma diventano compagni di viaggio nelle vite degli studenti.

Dante è inevitabilmente un uomo che con il suo modo di fare attira l’attenzione di numerose donne. Ma è solo Anita (Claudia Pandolfi), madre di Manuel, uno dei suoi alunni, a fargli battere il cuore. Il ritorno del protagonista a Roma gli permette di riallacciare i rapporti con il figlio Simone (Nicola Maupas), dopo il trasferimento della madre (Christiane Filangieri) all’estero.

Ma tanto Dante è anticonformista, tanto Simone è ligio alle regole: tra i due non sarà facile riuscire ad andare d’accordo, nonostante gli sforzi di Dante per provare a piacere a Simone. Ma non è lui l’unico grattacapo del professore: Dante si preoccupa anche per Mimmo, un suo ex alunno ora in carcere, ed il già citato Manuel, che sta prendendo una brutta china.

Dante decide di prendere Manuel sotto la sua ala, al punto da ospitarlo a casa sua: una scelta che acuisce le difficoltà con Simone, che nel frattempo si è reso conto di essersi innamorato del ragazzo. Ma dietro al rapporto con Simone c’è anche un dolore che ruota intorno a quando Simone era piccolo, e che Dante non gli ha mai confessato.

Un Professore, il cast

A guidare il cast, come detto, Alessandro Gassmann nei panni del protagonista Dante Balestra. Accanto a lui, Claudia Pandolfi, interprete della madre single Anita. Ma, trattandosi di una serie ambientata in una scuola, il cast è ben nutrito e formato da numerosi attori giovani. Oltre a Gassmann e Pandoli, da citare anche la presenza di Francesca Cavallin, Chistiane Filangieri, Paolo Conticini e Nicolas Maupas.

Un Professore, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di questa nuova fiction sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti, in onda due alla volta per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, dovrebbe essere trasmesso il 16 dicembre 2021.

Un professore, regista e sceneggiatori

Un professore è il remake italiano della serie tv catalana Merlì, andata in onda per tre stagioni, dal 2015 al 2018 su Tv3 e che ha anche generato uno spin-off, Merlì: Sapere Aude. Alla regia della versione italiana c’è Alessandro D’Alatri, che di recente ha già lavorato con Gassmann, dirigendo la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. La serie è scritta da Sandro Petraglia (Braccialetti rossi), Fidel Signorile (Braccialetti rossi), Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. La serie è una co-produzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy, prodotta da Massimo Del Frate.

Un Professore, colonna sonora Gabbani

Nel corso degli episodi sarà molto importante la musica: per questo, la produzione si è affidata a Francesco Gabbani, che ha curato la colonna sonora della serie tv. In particolare, il cantautore ha scritto il brano “Spazio Tempo”, che già di può sentire nel trailer in onda su Raiuno.

Un Professore, location

La serie tv, le cui riprese sono durate ventidue settimane, ha come ambientazione principale Roma. Dalla scelta della scuola fino alle scene in esterni, quindi, la Capitale è protagonista, andando anche a coinvolgere alcune zone della periferia.

Un Professore, trailer

Ecco il trailer de Il Professore.