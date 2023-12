Dalla Rai le bocche sono ancora cucite, ma le probabilità che Un Professore 3 si farà sono molto alte. Sia perché gli ascolti della seconda stagione della serie tv di Raiuno si sono dimostrati essere molto buoni, sia perché da parte del suo protagonista, Alessandro Gassmann, è già giunta una conferma che nuovi episodi si faranno.

Un Professore 3, Gassmann: “Torneremo”

Già la settimana scorsa, prima ancora della trasmissione della penultima serata della serie, Gassmann aveva risposto su X ad un suo follower che si chiedeva come avrebbe fatto una volta finita la seconda stagione. “… torneremo” è stata la risposta dell’attore, che di fatto ha annunciato che Un Professore 3 si farà.

Questo nonostante, va detto, da Rai Fiction non sia giunta ancora nessuna conferma in merito. Ma difficile pensare che la Rai fermi una serie che anche in questi episodi si è vista confermare l’affetto del pubblico, sia in termini di ascolti che di commenti sui social network.

Tra l’altro, Merlì, la serie catalana da cui Un Professore è trama, si è conclusa dopo tre stagioni (generando uno spin-off “Merlì: sapere aude”), quindi gli sceneggiatori avrebbero altro materiale da cui attingere. Ma Un Professore fin dalla prima stagione ha saputo allontanarsi dall’originale, evitando l’effetto copia ed intraprendendo una propria strada.

Un Professore 2, ascolti

Come detto, gli ascolti della seconda stagione sono stati molti buoni, anche se in calo rispetto alla prima stagione. La media dei primi dieci episodi (su un totale di dodici, in onda per cinque prime serate) è stata di 3,7 milioni di telespettatori (21% di share), con picchi, in alcune puntate, di 4 milioni, rivelandosi una delle fiction Rai più seguite in quest’autunno.

Un Professore 2, come finisce?

Il finale di Un Professore 2, intanto, promette sorprese ed emozioni. Negli ultimi due episodi, entrambi dal titolo “Montaigne: chi siamo”, mentre Dante (Gassmann) affronta i suoi problemi di salute e mette a rischio la sua relazione con Anita (Claudia Pandolfi), Nina (Margherita Aresti) cerca disperatamente di riprendersi sua figlia Lilli, aiutata da Manuel (Damiano Gavino). Mimmo (Domenico Cuomo), invece, prende una decisione che cambierà il suo rapporto con Simone (Nicolas Maupas).